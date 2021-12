Advocate van beschuldigde Steve Bakelmans stapt op tijdens proces Julie Van Espen uit onvrede met gesloten deuren

Steve Bakelmans werd aanvankelijk bijgestaan door twee advocaten: Dimitri De Béco en Marlies Vercammen. Die laatste heeft het proces intussen verlaten. “Op donderdagochtend heeft meester Vercammen zich teruggetrokken”, zegt persrechter Jo Daenen. “Ze deed dit om persoonlijke redenen.”

Het vertrek van de advocate heeft volgens Daenen geen gevolgen voor het verdere verloop van het proces. “Na een kort overleg met zijn cliënt heeft meester de Béco beslist om het proces alleen verder te zetten.”

Gesloten deuren

Op vraag van de familie van Julie Van Espen vindt het proces plaats achter gesloten deuren. Advocaten De Béco en Vercammen hebben zich daar bij aanvang van het proces niet tegen verzet. Volgens Het Laatste Nieuws is dat echter een van de redenen waarom Vercammen donderdag is opgestapt.

Ze had de uiteenzetting van de speurders en de deskundigen nog gevolgd, maar daarmee was de maat vol. Onder meer de manier waarop de eerste ondervragingen van Bakelmans waren verlopen, stootte haar tegen de borst. Bakelmans bekende onmiddellijk na zijn aanhouding de moord op Julie Van Espen. De man dwaalde toen al dagenlang rond, zonder slaap en onder invloed van drugs. In die omstandigheden was een normale ondervraging van Bakelmans uitgesloten, zo vond de verdediging.

Ook de aanpak van assisenvoorzitster Alexandra Van Kelst zorgde voor fricties binnen de verdediging van Bakelmans. Marlies Vercammen vond dat de assisenvoorzitter weinig objectief het proces leidde. “Alsof er twee openbare aanklagers in de zaal waren”, klinkt het. De verdediging raakte het niet eens of zij een wrakingsverzoek tegen Van Kelst zouden indienen. Marlies Vercammen hield de eer aan zichzelf en stapte op.

Aanstaande dinsdag gaan de deuren opnieuw open voor het grote publiek. De jury moet zich dan beraden over de schuldvraag. Vercammen zal dan ook toelichting geven bij haar beslissing.