▶ Advocate van 12-jarige jongen die agent neerstak in Peer: ‘Hij is enorm aangeslagen’

“We zijn het erover eens geworden dat het misschien beter is voor de rust, zowel voor de maatschappij als voor de minderjarige zelf, om hem voorlopig in een halfopen instelling te laten vertoeven”, zegt de advocate van de jongen, Eylem Turan. “Dat is een beslissing die waarschijnlijk voor drie maanden gaat genomen worden. Dat wil niet zeggen dat we niet op voorhand nog een herevaluatie kunnen verkrijgen.”

“Hijzelf is enorm aangeslagen”, zegt Turan over haar twaalfjarige cliënt. “Het is een opeenstapeling van omstandigheden geweest. Hij begrijpt ook niet hoe hij in die situatie terecht is gekomen. Hij zegt dat hij op dat moment in paniek is geslagen en hij dan een voorwerp heeft gebruikt dat hij diezelfde dag had verkregen.”

‘Poging tot doodslag’

Het slachtoffer, een wijkagent van de politiezone Kempenland, stond gisterennamiddag het verkeer te regelen toen hij een discussie kreeg met de twaalfjarige jongen, zijn broer en moeder. Daarbij stak de twaalfjarige jongen de agent in de rug. Hij werd ernstig gewond naar het ziekenhuis van Pelt overgebracht, maar is niet in levensgevaar.

De twaalfjarige jongen, zijn broer en moeder werden ter plaatse gearresteerd. De jongen zou school lopen in het Agnetencollege op de Collegelaan, waar de feiten zich afspeelden. Omdat de gewonde persoon lid is van de politiezone Kempenland, neemt de naburige politiezone Lommel het onderzoek over. Ook het parket van Limburg is ingeschakeld.

In de loop van de namiddag werden beide minderjarigen voorgeleid bij de jeugdrechter in Hasselt. Ten aanzien van de twaalfjarige jongen luidt voorlopig de kwalificatie “poging tot doodslag”, ten aanzien van zijn oudere broer luidt de kwalificatie “weerspannigheid in bende”. De jeugdrechter legt de jongen drie maanden in een halfopen gemeenschapsinstelling op, maar voor het verstrijken van die periode kan een nieuwe evaluatie komen.