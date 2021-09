Advocate Claudia Van de Velde schreef praktische gids voor echtscheidingen ‘Huwelijkscontracten kunnen veel ellende besparen’

Bijna de helft van de huwelijken die vandaag afgesloten worden, loopt op de klippen. Maar wie trouwt is doorgaans niet voorbereid op een scheiding. Familierechtadvocate Claudia Van de Velde (52) heeft haar dertig jaar ervaring gebundeld in een boek: Uit elkaar. Eerste hulp bij echtscheidingen.

Waarom hebt u dit boek geschreven?

Claudia Van de Velde: “Al te vaak blijkt dat mensen die bij mij op consultatie komen verkeerde informatie hebben opgepikt van het internet of goedbedoeld maar fout advies hebben gekregen van vrienden en familie. Dit boek legt klaar en duidelijk uit wat alle mogelijkheden zijn als je overweegt uit elkaar te gaan.”

Wat zijn de belangrijkste evoluties die u in uw dertig jaar als familierechtadvocaat hebt gezien?

“Zonder twijfel de afschaffing van de schuldechtscheiding en de invoering van het co-ouderschap. Terwijl mensen vroeger door de wet werden gedwongen om met modder naar elkaar te gooien om te kunnen scheiden, staan overleg en bemiddeling – ook als je naar de familierechtbank trekt – nu centraal. Daarnaast is het recht de maatschappelijke evoluties gevolgd. Waar de mama vroeger thuis bleef of deeltijds werkte, gaat men nu het opvoeden en opvangen van kinderen aan beide ouders samen toevertrouwen. Vroeger had je steevast het ‘hoederecht’ bij de mama en een weekendbezoekrecht bij de papa, nu is een week-weekregeling de norm.”

U pleit er in uw boek voor om bij de start van een relatie afspraken vast te leggen.

“Goede afspraken maken goede vrienden. Dat geldt ook binnen liefdesrelaties. U wilt niet weten hoe vaak ik mensen al heb moeten uitleggen dat ze door een gebrek aan een huwelijks- of samenlevingscontract geen recht hebben op waar ze recht op menen te hebben. Mensen zien contracten vaak als ‘onromantisch’, terwijl het hen een heleboel ellende kan besparen. Een gesprek met een gespecialiseerd advocaat of een notaris kan een wereld van verschil maken. Maar in ons land lijkt dat nog altijd een taboe.”

Verwacht u – nu de coronacrisis over haar hoogtepunt lijkt – een nieuwe golf aan scheidingen?

“Op ons kantoor merkten wij het voorbije jaar al een duidelijke stijging van het aantal dossiers. Dat lijkt mij ook logisch: mensen zaten op een kleine ruimte samen, afgesneden van hun sociale leven, moesten thuis werken terwijl ook de kinderen niet naar school konden... Dat gaf spanningen. Maar ook nu, postcorona, zie ik dat koppels soms anders reageren. Waar de ene partner denkt: ‘En nu alle remmen los’, denkt de andere: ‘Ik wil niet terug naar die overdrukke agenda en ik wil meer qualitytime met ons twee’.”

Is trouwen niet passé? En wat zijn vandaag nog de voordelen?

“Trouwen is iets dat mensen zullen blijven doen. Het is ook een statement: kijk, wij kiezen voor elkaar. Op fiscaal vlak en op het vlak van je latere erfrechten biedt het huwelijk nog altijd veel voordelen. Bovendien liggen bij een huwelijk de regels voor de verdeling van de bezittingen ook veel duidelijker vast in de wet, mocht het ooit fout lopen. Als echtscheidingsadvocaat ben ik dus nog steeds pro huwelijk.”(lacht)

‘Uit elkaar. Eerste hulp bij echtscheidingen’ van Claudia Van de Velde is verschenen bij Uitgeverij Pelckmans en kost 22,5 euro.