Advocate Christine Mussche over de zaak Depp-Heard: ‘Dit proces was zoals een soap, maar dan over echte levens’

De jury oordeelde dat Amber Heard zich schuldig maakte aan smaad door in The Washington Post te schrijven dat ze slachtoffer werd van huiselijk geweld. En dat terwijl een Engelse rechter twee jaar terug oordeelde dat Depp terecht een ‘vrouwenmepper’ werd genoemd in de Britse krant The Sun. Hoe kan dat?

Mussche: “Het is inderdaad opmerkelijk dat deze uitspraak die eerdere uitspraak eigenlijk tegenspreekt. Hoe de jury tot dat oordeel gekomen is, daar kan ik me niet over uitspreken. Maar het gebeurt soms dat als alles ten gronde uitgespit wordt en nieuwe feiten en verklaringen naar boven komen, dat men bij een nieuwe rechtszaak tot een nieuwe uitkomst komt.

“In een zaak van partnergeweld is het natuurlijk nooit zwart-wit. Het loopt vaak fout bij beide partners, en je moet vaak alleen voortgaan op verklaringen. Het is onmogelijk om helemaal tot de waarheid te komen, maar het is wel de bedoeling dat je die waarheid zo dicht mogelijk benadert.”

Ook opvallend: de jury geeft Johnny Depp over zowat de hele lijn gelijk. Toch moet ook hij een schadevergoeding van 2 miljoen dollar betalen, omdat één van de advocaten van Depp alle verhalen van Heard één groot verzinsel genoemd in de krant The Daily Mail.

“Dat begrijp ik eerlijk gezegd ook niet goed. Bij ons zou dat in elk geval niet kunnen, want in België is het zo dat een cliënt niet verantwoordelijk kan gehouden worden voor de uitspraken die zijn of haar advocaat doet. Ik zou graag de argumentatie lezen hoe men tot die uitspraak gekomen is.”

Zelden was een rechtszaak zo gemediatiseerd. Hoe verklaart u onze collectieve obsessie met dit proces?

“Het gaat natuurlijk om erg bekende mensen, dat is al een deel van de verklaring. Maar anderzijds gaat dit proces natuurlijk over dingen die we ons allemaal kunnen inbeelden. Heel veel mensen maken nu eenmaal partnergeweld mee of vernemen erover van naasten. Dit proces gaat dus ook over hoe we ons gedragen als mens, wat we andere mensen kunnen aandoen. Dit proces was zoals een soap, maar dan over echte levens.”

Kan deze uitspraak ertoe bijdragen dat het taboe van partnergeweld op mannen doorbroken wordt, vindt u?

“Over welk partnergeweld hier nu gepleegd is, kan ik me moeilijk uitspreken. Maar dat er nu over gesproken wordt, is op zich al een stap vooruit. Het kan mensen ertoe aanzetten om zich sneller af te vragen: is het wel normaal wat ik meemaak? Zijn hier geen grenzen overschreden?”

Helpt zo’n gemediatiseerde rechtszaak de betrokkenen en de maatschappij ook echt vooruit?

“Het is goed dat deze zaak ons aanzet tot denken over welke grenzen we moeten trekken, en dat de wetgeving daar ook op ageert. Maar het is uiteraard de vraag of dat op zo’n manier moet gebeuren. Wekenlang werden hier twee mensen te kijk gezet op het grote scherm, tot in de meest intieme details. Dan moet ik ook meteen denken aan de naasten van die betrokkenen, zoals de kinderen. Ik kan me voorstellen dat de impact van zo’n proces voor hen gigantisch is.”