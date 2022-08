Advocaat Walter Van Steenbrugge genoemd in zaak rond drugslab: ‘Een laakbare vergeldingsactie van het Openbaar Ministerie’

Het drugslab, wellicht het grootste ooit in ons land, is ontdekt dankzij informatie over een bekend figuur in het West-Vlaamse drugsmilieu, een man die in 2017 al veroordeeld werd voor zijn aandeel in een cannabisplantage in Ledegem. Zo kon de West-Vlaamse Federale Gerechtelijke Politie (FGP) op 8 september 2020 een reeks huiszoekingen uitvoeren. Op een boerderij in Lendelede werd zo een groot lab voor de productie van synthetische drugs opgerold. In een oude varkensstal kon tot twee ton amfetamines geproduceerd worden.

Uiteindelijk werden in een eerste fase negen verdachten aangehouden door de onderzoeksrechter.

Meester Walter Van Steenbrugge trad in het dossier op als advocaat van een van hen. In zijn rol als raadsman zou hij, volgens een bericht van persagentschap Belga, “zijn boekje te buiten zijn gegaan”. Dat zou moeten blijken uit “een afgeluisterd telefoongesprek”.

Daarom wil het Openbaar Ministerie hem vervolgen voor lidmaatschap van een criminele organisatie. Ook meester Nancy Vanhee wordt genoemd voor mogelijk ongeoorloofde contacten met dezelfde cliënt. De Brugse raadkamer buigt zich op 19 augustus over de zaak en het het parket zal ten vroegste na de zitting van de raadkamer over de kwestie communiceren.

De Civiele Bescherming zette destijds behoorlijk wat mensen en middelen in op de hoeve in Lendelede, waar in een oude varkensstal een synthetisch drugslab werd ontdekt. Beeld Hans Verbeke

De Gentse strafpleiter reageert ontzet. “Het is laakbaar dat hierover berichten op Belga en in andere media verschijnen zonder mij eerst te horen. Dat is een inbreuk op de deontologie”, zegt hij.

Over de inhoud van de zaak verklaart de bekende advocaat: “Ik ben voor alle duidelijkheid niet in verdenking gesteld. In deze drugszaak heb ik mijn cliënt verdedigd zoals het hoort en ben ik op geen enkel punt mijn boekje te buiten getreden. Ik ben door de onderzoeksrechter ook nooit verhoord. Voor mij is dit dan ook overduidelijk een vergeldingsactie van openbaar aanklager Francis Clarysse naar aanleiding van het euthanasieproces.”

Van Steenbrugge was de advocaat van een van de drie artsen die in dat proces, over de dood door euthanasie van Tine Nys, terechtstonden. De volksjury oordeelde uiteindelijk dat de artsen niet schuldig waren aan doodslag.

“Sommigen bij het openbaar minister kunnen dat niet verkroppen en daardoor is dit nu al de tweede keer dat ik geviseerd wordt”, zegt Van Steenbrugge. “Eerder ben ik ook al vrijgesproken nadat René Stockman (overste van de Broeders van Liefde, red.) me had aangeklaagd voor laster in het euthanasieproces en het parket was hem daarin gevolgd. Dit soort acties zijn telkens zeer beschadigend voor mijn kantoor. Maar ik laat me er niet door intimideren. Ik zal de nodige stappen ondernemen tegen degene die hierachter zitten. Ik ben al 36 jaar een vijand voor het Openbaar Ministerie, dat zal zo blijven. Hierdoor zal ik mijn cliënten alleen maar nog feller verdedigen.”