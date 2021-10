Advocaat van gewapende tiener: ‘Hij had geen kwade bedoelingen’

Wat voorafging

Donderdagochtend ontstond commotie op de Vives Hogeshool in Kortrijk. De politie had een oproep gekregen over een mogelijk gewapende man die zich in de buurt van de school bevond. Er volgde een zoekactie en de hogeschool ging in lockdown, waarna alle aanwezige studenten door de politie geëvacueerd werden.

Later op de dag verplaatste de zoektocht zich naar Waregem, waar alle scholen en verschillende openbare gebouwen afgesloten werden. Uiteindelijk werd de verdachte, een 18-jarige met mentale problemen, gevat in Avelgem. De tiener was in het bezit van een airsoftwapen en is bekend bij politie en justitie.

Lees ook

Gearresteerde jongeman met airsoftgeweer heeft al jaren mentale problemen: ‘We smeekten al meermaals om hulp’