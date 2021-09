Advocaat Pol Vandemeulebroucke veroordeeld tot een jaar cel voor lidmaatschap aan criminele organisatie

De 57-jarige strafpleiter kreeg een lichtere straf dan in eerste aanleg. Toen kreeg hij voor die tenlastelegging nog achttien maanden cel en 1.600 euro boete.

Vandemeulebroucke had samen met vier andere beklaagden beroep aangetekend tegen hun veroordeling in een drugszaak over de invoer van grote partijen cocaïne via de haven van Antwerpen.

Hoe zit dat verhaal precies in elkaar?

Het verhaal achter Vandemeulebrouckes veroordeling dateert van november 2019 als de Albanese cocaïnehandelaar Uka G. bij de advocaat thuis aanklopt. Uka G. is zijn drugs kwijt, klinkt het. Bijgevolg zit iemand uit zijn clan gevangen in Colombia en dreigt te worden vermoord. Het gaat om 1.500 kilo coke die de haven van Antwerpen zijn binnengebracht. Uka G. denkt dat een cliënt van Vandemeulebroucke de drugs heeft achterovergedrukt. Hij wil vijf miljoen euro van de cliënt of hij zal diens familie aanpakken.

De cliënt weet echter van niets, laat hij aan Vandemeulebroucke weten. Waarop de advocaat met een journalist uit Antwerpen belt om te vragen wat er met de partij ­verdwenen drugs is gebeurd. Die blijkt in beslag genomen te zijn door de douane en de politie. Ze hadden hun vangst geheimgehouden om de drugsbazen uit hun tent te lokken. Als het verhaal toch in de krant verschijnt, laten de Albanezen hun bedreigingen tegen Pols cliënt vallen.

Vandemeulebroucke vindt dat hij daarmee niets strafbaars heeft gedaan. Bovendien heeft hij er mensenlevens mee gered, klinkt het. De rechtbank neemt er geen genoegen mee en zegt dat de advocaat geld heeft aangenomen om inlichtingen in te winnen over de verdwenen drugs. Vandemeulebroucke zou een envelop met cash van de Albanees hebben ontvangen, blijkt uit een afgeluisterd gesprek tussen de twee. Ook komt boven water dat Vandemeulebroucke een PGP-telefoon heeft, een versleuteld toestel dat criminelen gebruiken zodat de politie ze niet kan afluisteren. De strafpleiter ontkent alles en zegt dat hij enkel probeerde te voorkomen dat er slachtoffers zouden vallen door een ruzie tussen drugsbendes.