Advocaat bestuurder Strépy vraagt niet om vrijlating van cliënt

“Het zou ook misplaatst zijn om de vrijlating van mijn cliënt te vragen”, zei advocaat Frank Discepoli. Vrijdag worden verschillende slachtoffers begraven.

Volgens de advocaat kwamen vooral de objectieve elementen aan bod tijdens het onderhoud van vrijdagvoormiddag. “We zijn op dit moment allemaal akkoord dat de experts eerst hun werk moeten doen, vooral op het vlak van snelheid, de staat waarin bestuurder en passagier zich bevonden of de maatregelen die genomen werden om te waarschuwen voor de aanwezigheid van de Gilles (carnavalisten, red.)”, aldus Discepoli. “Dat alles zal moeten gebeuren in de komende weken of zelfs maanden. Voorlopig wachten we sereen de expertiserapporten af.”

‘Iedereen wordt bedreigd’

Discepoli riep vooral op om justitie haar werk te laten doen. “Als we dat niet doen, is het simpel: gebaseerd op wat ik op sociale media zag, wordt mijn cliënt gelyncht. Iedereen, ook ik, wordt bedreigd. Ik vind dat we van de justitie van ons land mogen verwachten dat ze reageert op wat er werkelijk is gebeurd en niet op wat we ons inbeelden of wat we graag zouden willen dat er was gebeurd.”

Alleen de bestuurder, afkomstig uit de regio van La Louvière, werd aangehouden na het ongeval. Hij wordt vervolgd voor onopzettelijke doding en onopzettelijke slagen en verwondingen met de dood tot gevolg in het kader van een verkeersongeval. De passagier werd vrijgelaten, maar wordt wel vervolgd voor het niet verlenen van hulp aan personen in nood.