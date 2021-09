Adoptiepauze komt er dan toch niet, na onenigheid binnen Vlaamse meerderheid

Wat was Bekes plan?

Beke wou een algemene adoptiepauze van twee jaar. Het huidige systeem van interlandelijke adoptie deugt niet, volgens experten, en moet dringend aangepast. Adoptiebureaus zijn volgens hen afhankelijk geworden van subsidies die de adopties met zich meebrachten. Hoe meer adopties, hoe meer geld het opbracht. En dat heeft volgens hen tot “fouten en wanpraktijken” geleid waar heel wat kinderen het slachtoffer van werden. Het hele systeem moet dus op de schop, en in de tussentijd moeten volgens Beke vrijwel alle adopties opgeschort worden.

Waarom gaan die plannen niet door?

Bekes coalitiepartners in Vlaanderen, N-VA en Open Vld, uitten meteen forse kritiek op de adoptiepauze. Ze deelden de conclusies van de experten maar waarschuwden voor een te bruuske stop. Vlaams Parlementslid Lorin Parys (N-VA) sprak over “een onbesuisd idee dat de meest kwetsbare kinderen in de steek laat”.

Wat verandert er dan wel?

Er komt nu een screening per herkomstland. De Vlaamse regering wil daarvoor op korte termijn een bijkomende toetsing voorzien op niveau van de herkomstlanden, aldus het kabinet-Beke. Het Vlaams Centrum voor Adoptie (VCA) wordt nu gevraagd om hiervoor een beslissingskader uit te werken. Via extra toetsing van het Vlaams Centrum voor Adoptie (VCA) zal worden nagegaan welke adoptiekanalen al dan niet problematisch zijn en als dat zo is, dan wordt de samenwerking stopgezet. “Zij zullen ter plaatse gaan naar de landen waarmee na risicoanalyse samengewerkt kan worden of nieuwe samenwerking kan worden gezocht", aldus Beke.

“Bij zo’n doorstart of opstart moet heel goed worden uitgelegd hoe Vlaanderen wil werken, welke kandidaat-ouders Vlaanderen heeft, voor welke kindprofielen etc. Op kindniveau wordt het systeem vervolgens gestuurd door de vraag van de herkomstlanden om binnen de gemaakte afspraken kinderen te plaatsen. We verankeren deze werkwijze waarrond vandaag al goede praktijken met een aantal herkomstlanden bestaan, in de werking van interlandelijke adoptie.

Wat verandert er voor kandidaat-adoptieouders?

Voor mensen die vandaag al een kind toegewezen hebben gekregen, verandert er niks. De screening zal nog een tijdje in beslag nemen: zij dienen zich dus geen zorgen te maken.

Kandidaat-adoptanten die nog in de voorbereiding zitten, kunnen verder met hun traject. Als de samenwerking met hun herkomstland dan toch stopt, zullen zij geheroriënteerd worden naar een ander land. Het vernieuwd systeem voor interlandelijke adoptie moet ingaan vanaf september 2023.