Adoptiekinderen over hun adoptie: ‘Het was alsof ik een tweede keer weggegeven werd’

In een open brief vroegen meer dan honderd geadopteerden meer aandacht en middelen voor structurele nazorg. Hoe kijken geadopteerden naar hun adoptie? Voor de ene bracht het al meer identiteitsproblemen mee dan voor de andere.

Mono Julie Olyslager (32), geboortenaam: Mono, geboorteland: Cambodja

Mono Olyslager is twee jaar als ze uit een Cambodjaans vluchtelingenkamp van het Rode Kruis wordt geadopteerd. Haar adoptievader doet er ontwikkelingshulp en is enorm onder de indruk van de armoede. Via privé-adoptie komt Olyslager samen met een ander Cambodjaans jongetje in het gezin terecht dat al drie Zuid-Koreaanse kinderen telt.

Na Olyslager en haar adoptiebroer komen er nog eens vijf Cambodjaanse kinderen in het gezin wonen. Dat brengt het totaal op tien adoptiekinderen. Leven met zoveel adoptiebroers en -zussen maakt dat Olyslager voortdurend vergeleken wordt met hen. Dat heeft een impact op hoe ze zichzelf ziet.

Olyslager wordt op haar achttiende uit huis gezet. “Ik ben toen ingetrokken bij mijn vriendje, zijn familie heeft mij opgevangen. Ik ben heel blij dat ik hen had, anders stond ik gewoon op straat. Maar voor mij was dat net alsof ik een tweede keer weggegeven werd. Ik had het daar heel moeilijk mee en heb er zelfs nachtmerries van gehad. Op dat moment heb ik beslist om psychologische hulp in te schakelen.”

Net als haar adoptiebroers en -zussen heeft Olyslager al van jongs af aan te maken met racisme. “Wij zaten op een schooltje in een kleine gemeente. Daar zaten allemaal blanke kinderen. De enige anderskleurigen waren de kinderen van mijn gezin, dus wij waren het mikpunt. Wij hadden ook zo’n minibusje. Dat kwam in de mensen hun ogen heel lachwekkend over. ‘Daar zijn ze met hun busje’, werd dan gezegd. Later in het middelbaar was ik meteen een Thaise hoer of slet als ik eens een rokje droeg. Het was precies alsof ze tegen mij meer mochten zeggen dan tegen iemand anders omdat ik er Aziatisch uitzie.”

Net zoals veel andere geadopteerden vraagt Olyslager zich af wie ze echt is. Daar heeft ze het soms moeilijk mee. “Ik voel me honderd procent Belg, maar ik zie dat ik dat eigenlijk niet ben. Dat voelt als een tweestrijd. Enerzijds word je hier gezien als vreemde, maar anderzijds hoor je ook niet thuis in Cambodja. Want je kent daar de achtergrond, het leven en de cultuur niet. Je zweeft tussen de twee in.”

An Rietjens (43), geboortnaam: Myung Hee Jang, geboortland: Zuid-Korea

An Rietjens is geadopteerd uit Zuid-Korea. Ze heeft hier een doorsnee Vlaamse opvoeding genoten, zonder problemen. Haar ouders waren zeer traditioneel ingesteld. “Ik heb een heel goede band met mijn adoptieouders. Ik heb het woord adoptie ook nooit gebruikt omdat ik ze zag als mijn echte ouders en zij mij ook. Wel werd er thuis nooit over adoptie gesproken”, vertelt Rietjens.

Het woord dankbaarheid is een term die veel voorkomt bij geadopteerden, de ene gebruikt het al iets meer dan de andere. Volgens Rietjens moet je je niet schikken naar de wensen van je ouders. “Ik heb dat dankbaarheidsgevoel niet gehad bij mijn ouders. Wij waren de vervulling van hun wens. Wij waren het cadeau, niet zij.”

“Identiteitsgevoel is op zoveel lagen belangrijk. Dat zit heel diep geworteld. Identiteit gaat over jouw blik en de blik van buitenaf, en die twee vallen samen”, zegt Rietjens. Haar kantelpunt komt er wanneer ze mama wordt. Vanaf dan beseft ze dat het heel belangrijk is om je origine te kennen en te omarmen. “Met het ouder worden, is mijn fascinatie voor Korea gegroeid.”

“Aan welke andere etniciteiten kan ik mij spiegelen als niet-blanke?” Dat is de vraag die Rietjens zich als jong meisje stelde. “Ik denk dat interlandelijke adopties intercultureel zijn. Zodra er andere culturen in meespelen, wordt het een ander verhaal. Je gaat je als geadopteerde altijd anders voelen.”

“Elke keer dat we bij de slagerij waren, moest mijn moeder uitleggen dat wij samen hoorden. Ik voelde dan een lichte irritatie in haar stem. Ze was zich meer bewust van het feit dat we niet op elkaar lijken. Mensen zien mij ook nog eens als een vreemde. Dat zorgt telkens voor een ander identiteitsgevoel.”

Duo Bauwens (21), Geboortenaam: Huang-Duo, Geboorteland: China

Als gevolg van de eenkindpolitiek in China belandt Duo Bauwens in een weeshuis. Ze is dan één jaar oud. Omdat ze geen jongen is, moest haar oorspronkelijke familie haar verplicht als geadopteerde aangeven. “Als ik niet geadopteerd zou zijn, had ik bepaalde kansen niet gekregen”, zegt Bauwens.

Voor Bauwens is identiteit geen breekpunt: ze voelt zich al van kleins af aan Belgisch. “Samen met vier andere Chinese meisjes ben ik uit China geadopteerd. Zij waren meer geïnteresseerd in de zoektocht naar hun biologische ouders dan ik. Zelf heb ik een goede band met mijn adoptieouders. Ik heb nooit het gevoeld gehad dat ik mij moest bewijzen.”

Vooral haar moeder is bezig met de Chinese cultuur. “Ik heb twee jaar Sinologie gestudeerd om haar gelukkig te maken, maar ik ben er uiteindelijk mee gestopt. Het klopt dat ik Chinese wortels heb, maar dat is het ook. Zelf herinner ik mij niets van mijn herkomstland. Hoewel sommige geadopteerden zich wel afvragen vanwaar ze komen, heb ik die behoefte niet echt. Mijn uiterlijk is Chinees, maar ik blijf een echte Belg.”

