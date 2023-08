Adidas kan verlies beperken door sneakers van ‘gecancelde’ Kanye West alsnog te verkopen

De Yeezy-lijn, ontworpen door de omstreden rapper Ye (voorheen bekend als Kanye West), was jarenlang een goudmijn voor Adidas, met een omzet van zo’n 1,5 miljard euro per jaar. Maar vorig jaar verbrak het Duitse bedrijf de banden met Ye na antisemitische tirades en Hitler-verheerlijkingen op onder meer Twitter.

Dat zorgde direct voor een flinke strop: Adidas zag een grote inkomstenbron wegvallen en had nog voor meer dan 1 miljard euro aan Yeezy-sneakers op voorraad. Daarom verwachtte het bedrijf een operationeel verlies van zo’n 700 miljoen euro in 2023.

Weggeven, verbranden of verkopen

Maandenlang bleven de Yeezy-sneakers onaangeraakt in de magazijnen liggen, terwijl Adidas aan het overpeinzen was wat het met de schoenen moest doen. De opties waren om de schoenen weg te geven, in de vuilverbrander te stoppen of toch gewoon te verkopen. Het werd dat laatste, maakte het bedrijf bekend in mei. Adidas wilde niet volledig meer profiteren van de opbrengsten en zegde een deel toe aan goede doelen.

Het besluit is direct zichtbaar op de balans, blijkt uit de kwartaalcijfers die Adidas donderdag presenteerde. In juni ging een deel van de voorraad in de verkoop en dat zorgde direct voor een omzet van 400 miljoen euro. Dat is een vergelijkbaar bedrag met het tweede kwartaal van vorig jaar. Bovendien droeg de verkoop voor 150 miljoen euro bij aan de winst van Adidas.

In het eerste halfjaar van 2023 komt Adidas daarmee uit op een operationele winst van 236 miljoen euro. Desondanks is de verwachting dat het bedrijf aan het eind van het jaar op een verlies uitkomt van 450 miljoen euro. Dat is wel beduidend minder dan de eerdere schatting van 700 miljoen euro.

Donaties aan ngo’s tegen antisemitisme

Adidas zegt ‘door te gaan met het voorzichtig uitverkopen van de bestaande Yeezy-voorraad’. Eerder deze week kondigde het bedrijf aan dat een tweede deel op de markt wordt gebracht. Het eerste deel werd alleen via de eigen online verkoopkanalen verkocht, het tweede deel zal ook verkrijgbaar zijn via de sites van andere winkels. ‘Dat is veel beter dan het vernietigen en afschrijven van de voorraad’, aldus Adidas-topman Bjorn Gulden. ‘En het helpt natuurlijk ook bij onze cashflow en algemene financiële positie.’

Adidas zegt een deel van de opbrengst te doneren aan verschillende ngo’s die strijden tegen antisemitisme en racisme. Om hoeveel dat precies gaat, is onduidelijk, maar Adidas zegt wel dat de eenmalige kosten rondom de Yeezy-sneakers en donaties en toekomstige donaties uitkomen op 180 miljoen euro.