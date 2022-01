Adele zegt concertreeks in Las Vegas op laatste moment af in tranen: ‘Helft van mijn team is besmet met coronavirus’

▶ Bekijk: Adele zegt in tranen haar concertreeks in Las Vegas af

“Het spijt me ontzettend, maar de shows zijn niet klaar”, vertelde de 33-jarige zangeres in tranen in een video op Twitter. “We hebben de afgelopen periode zo hard gewerkt, maar we zijn gewoon nog niet klaar om jullie de show te geven die jullie verdienen.” De voorstellingen zouden plaatsvinden in het Colosseum, de concertzaal van het hotel Caesars Palace in Las Vegas.

“De helft van mijn team is geveld door het virus en het is gewoon onmogelijk om deze show door te laten gaan. Het spijt me zo ontzettend dat dit ‘last minute’ komt, echt. We zijn al 30 uur wakker om uit te zoeken hoe we dit hadden kunnen door laten gaan, maar er is nu geen tijd meer over”, aldus Adele. “Ik ben ontzettend van slag hierdoor, ik schaam me diep en ik vind het vooral vreselijk voor de mensen die speciaal hiervoor naar deze plek zijn toe gereisd.”

“We gaan alle data verzetten, daar zijn we nu heel hard mee bezig”, vervolgde Adele in de video. “En ik ga mijn show afmaken zoals ik dat heb gewild. Er zijn gewoon zoveel tegenslagen geweest waar we niet tegen bestand waren en daardoor zijn we er nu niet klaar voor. Het spijt me zo erg.”

De concertreeks die vrijdag zou beginnen, had tot en met 16 april moeten plaatsvinden in Las Vegas. Het was de eerste grote concertreeks van de zangeres sinds ze vorig jaar haar comeback maakte met het nummer ‘Easy On Me’, dat op 15 oktober verscheen. Dat nummer werd de dag dat het uitkwam 19,7 miljoen keer beluisterd op Spotify, waarmee de hit volgens de streamingdienst verschillende dagrecords verbrak. De zangeres bracht op 19 november ook het album ‘30' uit. Dit is met slechts een paar verkoopweken het bestverkochte album van 2021.