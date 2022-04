Actrice Reinhilde Decleir (73) is overleden

Reinhilde Decleir volgde een opleiding aan Studio Herman Teirlinck, waarna ze verschillende rollen vertolkte in televisiereeksen, theaterstukken en films. Ze was onder meer bekend van rollen in De Ronde, Van vlees en bloed en Loslopend wild. Maar vooral de sociaal-artistieke werkplaats Tutti Fratelli lag haar na aan het hart, waar ze theater maakte met senioren, armen, jongeren, allochtonen en maatschappelijk kwetsbaren.

Door de jaren heen kreeg Reinhilde Decleir meerdere erkenningen voor haar werk, zoals de Louis Paul Boonprijs in 2011, een Ereteken van de Vlaamse Gemeenschap in 2015 en de Arkprijs van het Vrije Woord in 2016. Sinds kort mocht ze zich ook Commandeur van de Kroonorde noemen, een prijs die werd uitgereikt door het koningshuis voor haar jarenlange verdienste.

Wat haar grootste angst was, vroeg deze krant haar in 2019 in ‘De Vragen Van Proust’. “Niet de dood zelf, maar ziek worden”, antwoordde de actrice. “Ik wil niet afhankelijk zijn van anderen. Ik zou niet graag een hersenbloeding krijgen. Ik wil niet als een halve debiel in een rolstoel zitten. Dan heb ik liever dat het direct stopt.”

Lees ook Reinhilde Decleir in ‘De Vragen Van Proust’: ‘Ik denk dat geduld in het leven wel een goeie eigenschap is’

De actrice vertelde in datzelfde interview dat haar familie veel met de dood te maken had gehad. Daarmee verwees ze naar haar broer Dirk Decleir, die in 1974 op 31-jarige leeftijd overleed aan de gevolgen van een auto-ongeval. “De dood zweefde tussen ons. Pas toen ik dertig was, toen Fonne geboren is en kort daarna mijn moeder gestorven is, heb ik me kunnen verzoenen met de dood. Ik had haar lange tijd zelf verzorgd en was bij haar toen ze stierf. Ook de vader van mijn zoon heb ik verzorgd en zien sterven. Intussen heb ik ook veel vrienden verloren. Ik heb geen schrik meer.”

Reinhilde Decleir was de jongste van vijf kinderen. “We zijn opgegroeid in armoede, maar hadden wel cultuurminnende ouders”, klonk het in 2019. “Geld om naar het theater te gaan was er niet, maar we maakten wel gretig gebruik van de bibliotheek. Mijn vader was een autodidact die zich kapot werkte om een beetje brood op de plank te krijgen. Hij zat ook in de politiek, waardoor hij nauwelijks thuis was. Maar toen we wat groter werden en met een probleem zaten, konden we altijd bij hem terecht. Mijn vader was de goedheid zelve.”

Decleir werd 73. Ze laat haar zoon Fonne Wuyts, zus Gerda en broer Jan Decleir na.