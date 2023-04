Activisten filmen wantoestanden in Vlaamse kalverhouderijen: ‘Vermoedelijk geen uitzondering’

Beelden die de Nederlandse dierenrechtenorganisatie Ongehoord maakte bij twee Vlaamse veebedrijven tonen meerdere inbreuken op de dierenwelzijnswet.

De beelden zijn gedurende een werkweek met een verborgen camera gemaakt in verzamelstallen bij kalfsvleesproducent Vanlommel in Tielt-Winge en bij De Kempense Exportstal in Merksplas. De kalveren zijn een bijproduct van de zuivelindustrie – want geen kalf, geen melk. Ze verblijven hier kort om vervolgens verder te worden getransporteerd naar stallen om ze vet te mesten en na ongeveer een half jaar te slachten. Dat gebeurt in België met ruim 150.000 kalveren per jaar.

Dieren slaan, schoppen, aan de oren of staart trekken is verboden. Het gebruik van elektrische prikkelaars is enkel bij volwassen runderen toegestaan, en dan enkel op de spieren van de achterpoten. Op de beelden bij Vanlommel is te zien hoe ze een paar keer tegen de kop van kalveren worden gezet.

“Zowat alles wat verboden is, is op deze beelden te zien”, oordeelt de Nederlandse expert runderwelzijn Joop Lensink (JUNIA Lille). “Dat niemand daarvan lijkt op te kijken, doet vermoeden dat dit geen uitzondering maar de normale gang van zaken is.”

Op de beelden bij Vanlommel is onder meer te zien hoe een kalfje dat niet goed kan stappen toch voortgedreven wordt, en uiteindelijk bij de staart wordt opgetild. “Dat is duidelijk problematisch”, zegt dierenwelzijnsexpert Marien Gerritzen (Wageningen University & Research). “Dat dier zou niet mogen worden getransporteerd.”

Hoewel volgens meerdere experts duidelijk te zien is dat verboden elektrische prikkelaars worden gebruikt – dat blijkt onder meer uit de schrikreactie van de kalveren – is dat volgens Johan Heylen, commercieel directeur bij Vanlommel, niet zo duidelijk. “Ik ben daar op basis van deze beelden niet zeker van”, zegt Heylen.

Vanlommel vermeldt op zijn website dat het ‘een voortrekkersrol in het bevorderen van dierenwelzijn wil spelen’ en meer doet dan wat wettelijk moet. Heylen: “Wij gaan dit intern onderzoeken, de betrokkenen identificeren en sanctioneren.”

“Er wordt op de beelden soms iets te hardhandig opgetreden en daar ben ik uiteraard niet trots op”, erkent Erik Van der Walle van de Kempense Exportstal. “Maar wij houden van onze kalveren en doen alles zo goed mogelijk.”

De geraadpleegde experten merken ook positieve zaken op. De stallen zijn schoon, met een dik pak strooisel, en de dieren lijken voor zover dat te beoordelen valt gezond. “Het neemt niet weg dat er verschillende keren onaanvaardbaar hard wordt geslagen en geprikt”, vindt dierenarts Sarne De Vliegher (UGent).

Geen sancties

Vlaams minister voor Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) reageert met enig voorbehoud. “Omdat bij dit soort beelden nooit duidelijk is hoe ze precies zijn gemaakt en gemonteerd”, zegt woordvoerder Michaël Devoldere. “Onze experten zien wel meerdere overtredingen, en geen lichte.” Tot sancties zal dat echter niet leiden. “Daarvoor moeten we zelf overtredingen vaststellen.”

Beide bedrijven krijgen jaarlijks een inspectie door het Federaal Agentschap voor de Voedselveiligheid (FAVV). Bij Vanlommel ging vorig jaar ook de Raad voor Dierenwelzijn op excursie. Daarbij werden volgens het kabinet Weyts nog geen problemen gemeld.

De dierenrechtenorganisatie voert aan dat geen enkele veehouder zich gaat bezondigen aan mishandeling als er een inspecteur op staat te kijken. “Wij willen eerlijk tonen hoe het er in de sector aan toegaat”, zegt Johan Boonstra van Ongehoord. “Niet omdat we de betrokkenen als onmensen willen afschilderen. Dit is gewoon wat je krijgt in een systeem waarin je dieren tegen hun zin en onder tijdsdruk moet transporteren.”