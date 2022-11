Activisten en experts proberen vrouwen in conservatieve VS-staten toch aan abortuspillen te helpen: ‘We moeten onze nek uitsteken’

In meerdere Amerikaanse staten mogen vrouwen sinds kort geen abortus meer ondergaan. Artsen en zorgverleners in naburige staten willen hen niet in de kou laten staan, ook al riskeren ze daarbij zware straffen. Dokter Linda Prine: ‘Ik zou het willen uitschreeuwen: dit is een noodgeval!’

Toen Linda Prine in 1970 tot de vaststelling kwam dat ze zwanger was, zat ze in haar eerste jaar in het hoger onderwijs in Wisconsin, waar abortus grotendeels illegaal was. De arts die haar het nieuws meedeelde, zag de blik in Prines ogen en schoof haar een briefje met een telefoonnummer toe.

Prine wachtte tot haar medestudentes in het studentenhuis naar de les waren om in de hal te bellen. De vrouw met wie ze sprak gaf haar de namen van een paar psychiaters, en raadde haar aan hen ervan te overtuigen dat ze suïcidaal zou zijn als ze de baby moest houden. Prine onderging uiteindelijk een abortus in het universiteitsziekenhuis.

De avond tevoren bevond ze zich met zeven andere vrouwen in een kamer op de kraamafdeling. Enkelen van hen zaten in hun tweede trimester en kregen een grote hoeveelheid zout­oplossing in hun baarmoeder geïnjecteerd, om zo de arbeid op te wekken. De verpleegkundigen weigerden pijnmedicatie te verstrekken, en de vrouwen zagen enorm af tijdens de nacht, terwijl Prine en de anderen hun handen vasthielden en hun voorhoofd droog veegden.

Die taferelen bleven Prine bij. Na haar studies werd ze vakbondsafgevaardigde en verpleegster. Op een schoolreünie tien jaar later liep ze een ex-lief tegen het lijf die arts was geworden. Dat kan ik ook, dacht Prine. Eind jaren 1980 − vijftien jaar na Roe vs. Wade (1973), een ophefmakende uitspraak waarbij het hooggerechtshof de meeste anti-abortuswetten in Amerikaanse staten ongrondwettelijk verklaarde – studeerde ze huisartsengeneeskunde in New York en leerde ze ook chirurgische abortussen uit te voeren, wat ongebruikelijk was (en is) voor haar specialisatie. “Ik besefte niet hoe fortuinlijk ik was”, zegt Prine. “Ze leidden ons niet alleen op als arts, maar ook als activist.”

Prine ging aan de slag in een huisartsenpraktijk. Als patiënten een abortus wilden, verwees ze hen door naar een zelfstandige kliniek van Planned Parenthood, waar ze ook werkzaam was. De ingreep elders laten doen vond Prine wat onnozel. “We deden kraamzorg”, zegt ze. “We brachten baby’s ter wereld. Waarom zouden we ook geen abortussen doen, wat veel minder complex is?”

In 2000 nam ze chirurgische abortussen op in haar reguliere praktijk, en kreeg ze financiering die gedeeltelijk bedoeld was om het protocol uit te breiden naar andere eerstelijnsvoorzieningen.

In hetzelfde jaar keurde de Food and Drugs Administration (FDA) een combinatie van twee pillen – mifepriston en misoprostol – goed voor medicinale abortussen. Prine zag er een nieuwe manier in om abortus beter toegankelijk te maken. Ze bood haar huisartsenpraktijk aan voor klinische tests, uitgevoerd door andere onderzoekers. Die kwamen tot de vaststelling dat het veilig en effectief was om de vrouwen pillen te geven en naar huis te sturen om daar een miskraam te hebben, met nazorg achteraf.

“Een behandeling met pillen was zo veel makkelijker dan een chirurgische procedure in een drukke huisartsenpraktijk”, zegt ze. “Iedereen in de eerstelijnszorg kan pillen voorschrijven – artsen, gespecialiseerde verpleegkundigen, doktersassistenten. Je hebt maar een uur opleiding nodig.”

Dokter Linda Prine ijvert voor makkelijkere toegang tot abortuspillen. 'Ik wil niet dat jongere artsen verwikkeld zijn in rechtszaken of correctioneel vervolgd worden. Artsen zoals ik die aan het einde van hun carrière staan, wij moeten het doen.' Beeld Alana Paterson

Tot haar frustratie wierp de FDA wel drempels op. Zorgverleners moesten beschikken over een speciale licentie om de pillen voor te schrijven. Bovendien waarschuwde de organisatie voor de levensbedreigende effecten van mifepriston: er is een heel kleine kans op een onvolledige abortus of een ernstige infectie.

De regels stipuleerden ook dat zorgverleners de patiënten moesten zien, waardoor de mogelijkheid van medicinale abortus via telefonische consultatie verviel. Toch nam het bewijs toe dat het veilig en effectief was om via een telefoon- of videogesprek pillen voorgeschreven te krijgen.

Prine en andere abortusrechtenactivisten drongen er bij de FDA op aan de regels tegen telegeneeskunde op te heffen. Tegenstanders voerden aan dat abortus zo iets dreigde te worden dat vrouwen zelf makkelijk thuis konden uitvoeren, en gingen in het verzet. Vanaf 2011 maakten negentien conservatieve staten het illegaal om medicinale abortus toe te passen zonder een patiënt persoonlijk te zien. Boven op de FDA-vereiste van een persoonlijk consult voerden ze eigen regels en straffen in.

Paniek

Voor zorgverleners zoals Prine werd toegang tot abortus in ‘rode staten’ (waar conservatieve, grotendeels Republikeinse krachten aan de macht zijn, tegenover ‘blauwe’, Democratische staten) nog belangrijker toen Texas in 2013 beperkingen oplegde aan abortusklinieken, waardoor meer dan de helft de deuren moest sluiten. Prine begon elke maand naar New Mexico te vliegen om abortussen uit te voeren in een kliniek in Las Cruces, bij de Texaanse grens.

Naarmate meer klinieken dichtgingen in conservatieve delen van het land, besloot ze dat het tijd was voor een radicalere aanpak. In 2019 belde ze Rebecca Gomperts, een Nederlandse arts en internationale activist die net zoals zij gewonnen was voor abortuspillen.

Gomperts was meer dan tien jaar eerder van start gegaan met een onlinehelpdesk, Women on Web, voor mensen in landen waar abortus illegaal of onbeschikbaar was. In 2018 breidde ze haar activiteiten uit naar de Verenigde Staten via de nieuwe telefonische dienst Aid Access. Het was een reactie op alarmkreten van vrouwen in staten waar klinieken de deuren sloten en artsen geen abortuspillen meer mochten voorschrijven via teleconsultatie. Gomperts gebruikte haar Oostenrijks diploma en schreef pillen voor die verstuurd werden door een distributeur in India – volgens haar bleef ze zo buiten het bereik van de Amerikaanse autoriteiten.

Prine vroeg Gomperts hoe ze kon helpen. Samen met andere artsen richtte ze de Miscarriage and Abortion Hotline op, om vragen van Aid Access-patiënten en anderen te beantwoorden die hun zwangerschap thuis wilden onderbreken.

Een jaar later sloeg de pandemie toe. Vluchten vanuit India werden gecanceld, de pillen van Aid Access raakten niet meer in Amerika. Gomperts riep de hulp in van artsen in de Verenigde Staten. In juli 2020 vergemakkelijkte een federale rechter de zaken door de vereiste van persoonlijke consultatie op te schorten vanwege de pandemie. Een kleine groep artsen, onder wie Prine, begon pillen aan Aid Access-patiënten voor te schrijven in staten waar dat legaal was.

Toen de vluchten vanuit India weer op gang kwamen, werden Gomperts en haar netwerk van Amerikaanse zorgverleners de enige teledienst voor abortussen die publiekelijk opereerde in het hele land.

Rally voor het recht op abortus in Los Angeles, 24 juni van dit jaar. Beeld NYT

Op 24 juni 2022 draaide het Amerikaanse Hooggerechtshof Roe vs. Wade terug. Prines telefoon ontplofte met oproepen vanuit een kliniek in een blauwe staat. Ze praatte met tientallen vrouwen wier afspraak voor een abortus was opgezegd in Texas, Louisiana en Oklahoma. “De mensen waren in paniek, kwaad, ze huilden”, zegt ze.

Als alles in de plooi gevallen is, zal abortus wellicht verboden of zwaar beperkt zijn in minstens twintig staten – waar in 2020 nog zowat 250.000 mensen een abortus ondergingen. Het is duidelijk dat artsen in die staten vervolgd zullen worden als ze abortussen blijven uitvoeren.

Minder duidelijk is wat er zal gebeuren als zorgverleners in blauwe staten een abortus via teleconsultatie uitvoeren in staten waar dat onwettig is. Ook zij kunnen gearresteerd of vervolgd worden of hun medische licentie verliezen. Om zichzelf te beschermen zullen ze misschien niet meer naar bepaalde delen van het land kunnen reizen – en zelfs dat is geen garantie.

Geconfronteerd met zo veel onzekerheid en een heroplevende anti-abortusbeweging hebben grote organisaties en de meeste artsen weinig zin om risico’s te nemen. Maar zorgverleners van Aid Access vinden dat het einde van Roe vs. Wade juist een oproep aan artsen is om in actie te schieten. Zij willen meer pillen versturen naar vrouwen die anders gedwongen zullen worden tegen hun zin een zwangerschap uit te doen.

Afschermingswetten

Prine zit in haar kantoor in New York, honderden kilometers van de staten die haar kunnen vervolgen vandaan. Ze is 71, gaat bijna met pensioen en wil best risico’s nemen. “Ik wil niet dat jongere artsen verwikkeld zijn in rechtszaken of correctioneel vervolgd worden”, zegt ze. “Artsen zoals ik die aan het einde van hun carrière staan, wij zijn degenen die onze nek moeten uitsteken.”

De beslissing van het hooggerechtshof – Dobbs vs. Jackson Women’s Health Organization – polariseerde de samenleving niet alleen, maar brengt ook een nieuw gevaar met zich mee: directe aanvaringen tussen staten vanwege de abortuswet. Door de algemene standaard van Roe overboord te gooien, nodigt het hof individuele staten uit hun eigen wetten uit te vaardigen, waardoor staten diametraal tegenover buurstaten kunnen komen te staan.

‘In sommige staten zullen kiezers misschien vinden dat de abortusrechten nog uitgebreider moeten worden’ dan Roe, schreef rechter Samuel A. Alito Jr. ‘Kiezers in andere staten zullen misschien sterke beperkingen opleggen vanuit hun overtuiging dat abortus ‘ongeboren leven’ vernietigt.’

Alito had het niet over de mogelijkheid dat het nieuwe regime staten tegen elkaar zal opzetten. Toch lijken zulke spanningen onvermijdelijk. Sommige lobbygroepen roepen staten al op om abortus te verbieden – door het te beschouwen als een misdrijf, mogelijk zelfs moord −, andere roepen dan weer op om het in de wet te verankeren als een fundamenteel mensenrecht.

‘Staten zullen proberen hun lokaal abortusbeleid zo breed mogelijk toe te passen, zelfs grensoverschrijdend, en zullen met elkaar bakkeleien om die keuzes’, schreven drie rechtsgeleerden, David S. Cohen (Drexel University), Greer Donley (University of Pittsburgh) en Rachel Rebouché (decaan van de rechtenfaculteit van Temple University), in februari in een artikel in The Columbia Law Review. ‘Anders gezegd: de abortusoorlogen tussen rechtsgebieden komen eraan.’

Cohen, Donley en Rebouché reiken juridische strategieën aan die een organisatie als Aid Access kunnen helpen om vrouwen bij te staan die een abortus willen ondergaan in staten met een verstrengde wetgeving. Het veelbelovendst achten ze afschermingswetten – bescherming die pro-abortusstaten kunnen bieden aan hun zorgverleners. Ze kunnen “beloven dat hun politiediensten geen onderzoek zullen instellen” tegen een plaatselijke zorgverlener die er door een andere staat van wordt beschuldigd te helpen bij een illegale abortus, vertelt Cohen me. Zowel in burgerlijke als in correctionele zaken “erkennen hun rechtbanken geen dagvaardingen en of bevelschriften van anti-abortusstaten. Ze zullen je niet uitleveren.”

Pro-abortusstaten zouden ook kunnen verhinderen dat zorgverleners hun medische licentie kwijtraken of dat verzekeringsmaatschappijen hun polissen duurder maken.

Afschermingswetten ondermijnen de basisprincipes van samenwerking tussen staten. Een staat saboteert als het ware het handhavingsbeleid van een andere staat. Cohen, Donley en Rebouché voeren aan dat afschermingswetten een manier zijn voor de abortusrechtenbeweging ‘om van defensief naar offensief te schakelen’.

Razel Remen, een huisarts uit Michigan: 'De mensen hebben het recht beslissingen te nemen over wat het best is voor hun eigen leven.' Beeld Alana Paterson

In maart getuigde Cohen voor een commissie van het parlement van Connecticut met het oog op de eerste abortusafschermingswet. De wet, die in april werd goedgekeurd, stelt dat Connecticut niet zal meewerken als bijvoorbeeld Texas een zorgverlener uit Connecticut vervolgt of dagvaardt omdat die een abortus uitvoerde bij een patiënt die voor de procedure naar Connecticut reisde.

Voor Cohen was de wet van Connecticut een belangrijke eerste stap. Maar de wet helpt niet bij een scenario dat zorgverleners zoals Prine het wezenlijkst vinden: vrouwen helpen voor wie reizen niet mogelijk is. Een kwart van de vrouwen op vruchtbare leeftijd in de VS woont momenteel of binnenkort op minstens 320 kilometer afstand van een abortuskliniek.

Die afstand is voor veel mensen een onoverkomelijke hindernis, blijkt uit onderzoek, zeker als ze een laag inkomen hebben. Een trip naar een andere staat kost makkelijk 2.000 dollar of meer. Vaak komen daar verblijfskosten bovenop en kosten voor kinderopvang (de meeste mensen die een abortus ondergaan hebben kinderen).

Een pro-abortusstaat kan proberen meer vrouwen te helpen door afschermingswetten aan te nemen die zorgverleners beschermen die binnen de eigen grenzen opereren maar wel pillen voorschrijven voor mensen in andere staten. Maar juridisch gezien is dat veel schadelijker voor de staatsrelaties dan zorgverleners beschermen als patiënten hen thuis opzoeken. “Het hele concept van teleconsultwetten en -beleid behelst juist dat de telegeneeskunde plaatsvindt bij de patiënt thuis”, zegt Rebouché.

Addertje onder het gras

Artikel IV van de Amerikaanse grondwet, dat gaat over de relatie tussen staten, stipuleert dat als een persoon die beschuldigd wordt van een misdrijf naar een andere staat vlucht, hij of zij uitgeleverd moet worden aan de eerste staat. Als een arts uit Connecticut naar Texas zou reizen om daar een illegale abortus uit te voeren en daarna terug naar huis zou reizen, dan zou Connecticut die arts moeten uitleveren aan Texas. Maar in het verleden hebben rechtbanken geoordeeld dat als een beschuldigde persoon nooit een voet heeft gezet in de staat die hem vervolgt, er geen sprake is van ‘vlucht’ en de staat waar hij verblijft dus niet de constitutionele verplichting heeft hem uit te leveren.

Toch is het zo dat staten vaak onderdanen uitleveren zonder dat er strikt genomen sprake is van vlucht. Cohen, Donley en Rebouché voeren aan dat pro-abortusstaten een uitzondering kunnen maken voor zorgverleners die via teleconsult abortus uitvoeren.

Maar er is een addertje onder het gras. Als een zorgverlener in dat geval buiten zijn of haar staat reist terwijl Texas een arrestatiebevel heeft lopen, dan kan een derde staat die geen afschermingswetten hanteert wel de geplogenheden honoreren en de persoon uitleveren aan Texas. Bovendien: als een abortuszorgverlener in een pro-abortusstaat als Connecticut aangeklaagd, en niet zozeer vervolgd, wordt in Texas, dan vereist artikel IV dat de staten elkaar helpen om burgerlijke zaken af te ronden. Connecticut zou dan wellicht gedwongen zijn bijvoorbeeld schadevergoeding te eisen als een familielid van de vrouw die een abortus onderging een rechtszaak zou winnen wegens onrechtmatige dood van een foetus.

Om dat soort rechtszaken te vermijden suggereren Cohen, Donley en Rebouché dat staten die hun abortuszorgverleners willen afschermen, hun de mogelijkheid bieden een tegengeding aan te spannen wegens tussenkomst in wettelijk beschermde gezondheidszorg. “Als je in Alabama hoopt op een schikking van 1 miljoen dollar, maar je weet dat New York iemand de toestemming geeft hetzelfde bij jou te doen, misschien denk je dan wel twee keer na voor je gaat procederen”, zegt Cohen.

In december vorig jaar, toen het hooggerechtshof luisterde naar de argumentaties in Dobbs, plooiden abortusrechtengroeperingen zich dubbel om alvast in de staten waar ze politieke macht hadden te anticiperen op een uitspraak. Ze kwamen met een heel gamma voorstellen, gaande van het inschrijven van het recht op abortus in de grondwet van individuele staten tot financiële steun voor patiënten uit andere staten.

Die inspanningen werden nog heviger toen begin mei een ontwerptekst van Alito gelekt werd aan de nieuwssite Politico. Prine kreeg een telefoontje van Shelley Mayer, Democratisch senator in Westchester County en voorstander van abortusrechten, die zich afvroeg of New York een wet kon aannemen die zorgverleners in staat zou stellen vrouwen in andere staten te helpen die niet in de gelegenheid waren honderden kilometers ver te reizen voor een abortus.

Prine en haar bondgenoten slaagden er echter niet in genoeg steun te vergaren voor een afschermingswet voor teleconsult in New York. New York keurde wel, samen met Connecticut, Californië, Delaware, New Jersey en New Mexico, een wet goed die abortuszorgverleners beschermt als patiënten hen komen opzoeken.

In juli kwam het soort afschermingswet voor teleconsult dat Prine voor ogen had tot stand in één staat: Massachusetts. Cynthia Friedman, een staatssenator uit de voorsteden van Boston, hechtte die vast aan een wet over de staatsbegroting. Zonder gebruik te maken van het woord telemedicine beoogde Friedman gezondheidsprofessionals binnen de staat te beschermen tegen aanklachten en rechtszaken uit andere staten, ‘ongeacht de locatie van de patiënt’, als ze abortussen uitvoerden die in overeenstemming waren met de wetten van Massachusetts.

De wet in Massachusetts gaf Prine en andere zorgverleners bij Aid Access nieuwe moed. Ze hoopten dat een nieuwe standaard was ingesteld die andere staten zouden volgen.

In augustus brachten Prine en Gomperts het weekend door in een afgehuurd huis in Toronto in Canada, in het gezelschap van artsen en vroedvrouwen die actief zijn bij Aid Access. Ze bespraken hoe ze meer abortuspillen bij vrouwen in rode staten konden krijgen. Ze wisten dat dat een hoofddoel van Aid Access was.

Sinds de opheffing van de FDA-vereiste van een persoonlijk consult bij het voorschrijven van mifepriston – eind 2021 omgezet in een permanente regel door de regering-Biden – waren ook verscheidene start-ups toegetreden tot de teleconsultmarkt voor abortus. Het ging om non-profitorganisaties (Just the Pill, Carafem), maar ook om privéspelers die winst wilden ­maken.

Na Dobbs was het aantal aanvragen bij Aid Access verdrievoudigd van ongeveer 1.200 tot 3.600 per maand. Zowat twee derde kwam van vrouwen uit staten met een abortusverbod. Een Mexicaanse vzw, Las Libres, levert sindsdien abortuspillen aan vrouwen in de Verenigde Staten. Er zijn ook mensen die privé pillen opsturen. En het is mogelijk om pillen rechtstreeks bij een buitenlandse geneesmiddelendistributeur te betrekken. (Las Libres noch buitenlandse distributeurs verrichten een medisch onderzoek.)

Voor de zorgverleners van Aid Access, die een vertrouwensband met de vrouwen willen uitbouwen en meer vrouwen willen bereiken, was de leveringstijd het voornaamste probleem. Het verschil in staatswetgeving speelt hen parten. Toen Gomperts pillen voorschreef aan mensen uit staten waar abortus illegaal is, moesten ze soms twee tot drie weken wachten voor hun pakketje uit India arriveerde. Patiënten uit staten waar abortus per teleconsult legaal is, kregen al na enkele dagen hun pillen van een in Californië gevestigde e-apotheek, Honeybee Health.

Pro-abortusactivisten met de gezichten van conservatieve rechters van het hooggerechtshof op een staak. Beeld AFP

Zondagmiddag in Toronto spraken de zorgverleners met Francine Coeytaux, die al lang samenwerkt met Prine en Gomperts. Ze is oprichter en directeur van Plan C, een organisatie die abortus toegankelijk wil maken door vrouwen pillen te bezorgen waarmee ze het proces zelf in handen kunnen nemen.

Coeytaux opperde een idee: wat als de Amerikaanse zorgverleners zouden zeggen dat ze miskraampillen in plaats van abortuspillen voorschreven? Op die manier zouden de voorschriften buiten het bestek van het abortusverbod vallen, waardoor de Amerikaanse online-apotheek sneller zou kunnen leveren.

De suggestie legde een intern spanningsveld tussen de vrouwen in de ruimte bloot. Ze wilden allemaal bijzonder graag manieren vinden om te blijven doen wat ze altijd gedaan hadden: vrouwen helpen die een abortus wilden ondergaan. En ze wisten dat er medisch gezien weinig verschil is tussen een abortus en een miskraam. “Maar in juridisch opzicht maakt dat voor ons wel veel uit”, zei een arts uit Hudson Valley (New York). “Twee jaar geleden hadden we het erover dat we onze licentie zouden kunnen kwijtraken. Nu staat er veel meer op het spel.”

In meer dan een dozijn staten is een abortus uitvoeren nu een misdrijf, waarop een gevangenisstraf van 2 tot 99 jaar staat. “We hebben het hier over heel ernstige correctionele aanklachten.”

“We denken beter na over een legale manier om dit te blijven doen”, zei de arts uit Hudson Valley.

Risico’s en voordelen

Prine gaat ervan uit dat grote organisaties zoals Planned Parenthood niet geneigd zijn pillen naar vijandige staten te sturen. Toch hoopt ze op hun steun om afschermingswetten goedgekeurd te krijgen die zorgverleners beschermen om op eigen houtje te handelen. Zij en haar bondgenoten zijn vooral beducht voor risico­aversie binnen de abortusrechtenbeweging.

In een artikel in het augustusnummer van The Stanford Law Review voeren Cohen, Donley en Rebouché aan dat Dobbs zal leiden tot interne verdeeldheid bij abortusrechtenactivisten. ‘Mensen die hetzelfde doel nastreven – herstel van abortusrechten – zullen intense principiële meningsverschillen hebben’, schrijven ze. ‘Het heeft voordelen berekende risico’s te nemen die grenzen verleggen, ook al zijn mensen die normaal gezien bondgenoten zijn het niet eens met elkaar.’

Misschien is de voornaamste vraag voor abortusrechtenactivisten wel hoe ze de juridische rechten moeten inschatten van patiënten die de abortuswetten van hun staat schenden door abortuspillen in te nemen. Geen enkele staat bestempelt het expliciet als een misdrijf om pillen via de post te ontvangen. Alleen South Carolina en Nevada beschouwen een zelf toegebrachte abortus als een misdrijf. Maar sinds 2000 hebben politiediensten en openbaar aanklagers in minstens 61 zaken andere wetten gehanteerd om mensen te arresteren voor een vermeende zelf toegebrachte abortus, stelt abortusrechtengroepering If/When/How.

Correctionele vervolging is met andere woorden zeldzaam, maar het gebeurt. En in het Dobbs-tijdperk kan het fenomeen best toenemen.

Zwarte, latina- en witte vrouwen op het platteland met een laag inkomen lopen een hoger risico op vervolging, stelt de organisatie National Advocates for Pregnant Women, die onderzoek doet naar aan zwangerschap gerelateerde rechtszaken. “Abortusrechtenactivisten mogen niet licht over dat juridisch risico heen gaan, zeker voor mensen die al vaak met het gerecht in aanraking komen”, zegt Jamila Perritt, president en CEO van Physicians for Reproductive Health. “We weten dat pillen onttrekken aan het medische systeem resulteert in vervolging.”

De zorgverleners van Aid Access gaan ervan uit dat patiënten in staat zijn de risico’s en de voordelen af te wegen. “De mensen hebben het recht beslissingen te nemen over wat het best is voor hun eigen leven”, zegt Razel Remen, een huisarts uit Michigan. Meer dan de helft van Aid Access-patiënten zijn mensen van kleur, meer dan 60 procent heeft kinderen op het moment van hun abortus.

Zwangere mensen informeren over het volledige gamma beschikbare opties is voor Remen het fundament van een rechtvaardige geboorteplanning. Ze baseert zich daarvoor op een door zwarte mensen gedragen beweging die ontstond in de jaren 1990 en die focuste op kwetsbare gemeenschappen. Eerlijke gezinsplanning plaatst abortus in de context van ‘het mensenrecht meester te blijven van je eigen lichaam, om kinderen te krijgen, geen kinderen te krijgen, en ouder te zijn van de kinderen die je krijgt’, in de woorden van de organisatie SisterSong.

Anti-abortusactivisten in de conservatieve staat Arizona. Beeld NYT

Politiek draagvlak creëren

In de tweede week van september nam Prine samen met zestig anderen via Zoom deel aan een webinar over staatsafschermingswetten georganiseerd door, Christie Pitney, een van de zorgverleners van Aid Access.

David Cohen legde uit hoe afschermingswetten werken: welke bescherming ze bieden, en welke niet. Een maand eerder, tijdens hun weekend in Toronto, spraken mensen van Aid Access nog grappend over hun laatste reisje naar Florida, omdat ze beseften dat dat weleens een riskante staat kon worden. Nu hadden ze een ernstige vraag: hoe werken arrestatiebevelen? Weet je of een staat er een tegen je heeft uitgevaardigd? (Antwoord: niet per se.)

De groep wilde ook weten waarom sommige staten, zoals Californië, geen afschermingswetten hadden aangenomen. (Antwoord: weinig lobbying.)

Toen Massachusetts wel een afschermingswet voor abortus per teleconsult aannam, vergrootte dat ook in sommige andere staten het politieke draagvlak. “Wij gaan ervan uit dat wat Massachusetts voor elkaar kreeg ook haalbaar is in New York”, vertelde Donna Lieberman, directeur van de New York Civil Liberties Union (NYCLU), me in september.

Prine, die al maanden aan het proberen was in contact te treden met de NYCLU, kon eindelijk een vergadering voor eind oktober regelen. “We peilen naar de mogelijkheden voor potentiële wetgeving”, schreef een woordvoerder van Planned Parenthood in New York in een e-mail. “We zijn niet gekant tegen het bredere concept van afschermingswetten voor telegeneeskunde.”

Met de hulp van vijf à zes zorgverleners in Massachusetts die bereid zijn de afschermingswetten van de staat uit te testen, moet het volgens Gomperts mogelijk zijn veel meer vrouwen te bereiken met Aid Access. Zorgverleners kunnen dan toetreden tot het netwerk in plaats van individueel te werken.

Aid Access heeft ook een verzekeraar gevonden die bereid is de organisatie in te dekken tegen medische risico’s.

Eind september vertelde de oprichter van Honeybee Health, Jessica Nouhavandi, me dat ze de mogelijkheden aan het verkennen was om een juridisch aparte apotheek op te zetten in Massachusetts, zodat ook haar bedrijf gebruik kon maken van de afschermingswetten die er gelden.

Ondertussen worstelen artsen en verpleegkundigen in Massachusetts die overwegen om abortussen via teleconsult uit te voeren met een ontnuchterende persoonlijke beslissing. Het is alsof ze zich in onbekende wateren begeven met een boot die nooit eerder uitgeprobeerd is, terwijl iedereen hen blijft voorhouden dat ze geen enkele garantie hebben dat hij niet zal zinken. “Het is zwaar”, zei een zorgverlener in Massachusetts me. “Het is beangstigend.”

Er zijn nog zo veel onduidelijkheden en onbekenden. “Gaan ze echt artsen in blauwe staten oppakken en wegsteken in een Texaanse gevangenis?”, vraagt Prine. “We moeten dit gewoon doen, en zien dan wel of het zover komt.”

© The New York Times Magazine