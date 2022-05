Actie voor VUB-prof Djalali aan Iraanse ambassade in Brussel: ‘De ogen van de wereld zijn nu op Iran gericht’

‘Free Djalili: no more executions’. Dat wordt er dinsdagavond gescandeerd tegenover de kantoren van de Iraanse ambassade in Brussel, aan de ULB. Iran kondigde onlangs aan dat de VUB- gastdocent en spoedarts snel geëxecuteerd wordt voor ‘spionage’. Hoewel zijn executie ‘uiterlijk tegen 21 mei’ zou gebeuren, liet een Iraanse woordvoerder van Buitenlandse Zaken maandag weten dat uitstel van zijn nakende dood nog steeds mogelijk is.

Uitstel van executie of niet? Deze letterlijke en lugubere vraag stelt iedereen zich op de actie van Amnesty International, de VUB en ULB. De organisatoren vragen andermaal aandacht voor de zaak, die nu al jaren aansleept, maar urgenter lijkt dan ooit.

Wies De Graeve, directeur van Amnesty International Vlaanderen: “We willen geen uitstel maar afstel. Iraanse autoriteiten beweren vaak verschillende en tegenstrijdige dingen over deze zaak en de uiteindelijke executiedatum. Het is notoir en ontransparant welke belangen er nu allemaal spelen.”

Daarmee verwijst hij naar de theorie dat Djalali als pasmunt gebruikt wordt voor de uitruil van gevangenen in Europa. De Graeve en co. gaan hoe dan ook voor een definitieve vrijlating. “De ogen van de wereld zijn nu gericht op Iran. Ze kunnen hier niet mee doorgaan”, zegt hij. Ook Europese beleidsmakers worden opgeroepen om méér te doen. Maar de actievoerders willen evenzeer steun geven aan de familie en vrienden van de VUB-prof.

Vrijheden

Onder de manifesten treffen we Jean Cosyn aan, die aan de VUB werkt. De man zegt dat het “belangrijk is om vrijheden te verdedigen”. Cosyn: “De doodstraf is onaanvaardbaar: overal ter wereld, trouwens. Maar zeker in deze zaak, met deze prof. Hij kreeg geen eerlijk proces.”

Ook voormalig VUB-rector Caroline Pauwels is aanwezig. “Elke dag dat hij gered kan worden, moeten we gebruiken”, zegt ze. Pauwels vindt het onrechtvaardig wat de man en zijn gezin moeten meemaken. “Het kat-en muisspel dat Iran met hem speelt, dient om hem te breken. De man moet echt sterk zijn om daartegen bestand te zijn.”

Djalali werd in april 2016 tijdens een werkbezoek in Iran gearresteerd en beschuldigd van spionage. Eind oktober 2017 werd hij volgens mensenrechtenexperts onterecht veroordeeld tot de dood “na een manifest oneerlijk proces”.

Begin mei 2022 rapporteerden verschillende Iraanse media dat ze Djalali willen executeren voor het einde van de Iraanse maand Ordibehesht, wat overeenkomt met 21 mei, maar die datum is nog niet zeker.

Pauwels: “Hopelijk krijgt Djalali toch te horen dat we deze actie deden. Dat kan hem misschien kracht geven.”