Waarom hij doet wat hij doet? Simon (16)* rolt met zijn ogen en zucht diep: ‘Alles is hier zo stom. Wat moet je ­anders doen in fucking Heusden?’

De jongen waarmee we aan de praat geraakt zijn, is een van de zogenaamde ‘alfamannetjes’. Een term die burgemeester van Heusden Elsie Sierens (Open Vld) onlangs gebruikte in de ­lokale pers. Haar gemeente, een groen slaapdorp in de buurt van Gent, wordt al sinds het begin van de coronaperiode geteisterd door een groepje hangjongeren. En dat groepje bestaat volgens haar uit enkele alfamannetjes en een hoop volgers. Sindsdien draagt Simon ‘alfamannetje’ als een geuzennaam.

De hangjongeren doen blijkbaar meer dan enkel wat hangen. Ze maken het leven in de sociale woonwijk Axminsterhof en omgeving zuur door er met brommertjes door te razen, door midden in de nacht luide muziek te spelen of voetzoekers af te schieten. Volgens de politie is er ook sprake van ‘kleine drugsfeiten’.

“Soms doen ze ’s nachts belletje­trek”, vertelt een bewoonster van het Axminsterhof. Ze wil absoluut niet met naam of foto in de krant. Kwestie van niet geviseerd te worden door de jongeren. Want sommige van de boosdoeners wonen ook zelf in de wijk, weet ze. “Het zijn misschien banale dingen die ze uitspoken, maar ik moet elke ochtend om 6 uur op om te gaan werken. Na twee jaar met veel onderbroken nachten ben je totaal op.”

Locals

De politie probeerde de afgelopen maanden al in te grijpen. Een bewakingscamera bracht mooi in kaart om welke jongeren het gaat. Het zijn inderdaad voornamelijk locals: jongeren uit de wijk, uit de rest van de gemeente en sommige uit een buurgemeente. Allemaal tussen de 14 en de 18 jaar. De politie probeerde hen al aan te spreken op hun asociale gedrag en ook hun ­ouders kregen een agent op de koffie. Hier en daar werd al een proces-­verbaal opgesteld, voor het bekladden van het bibliotheekgebouwtje bijvoorbeeld. Veel helpt het niet.

Net voor het paasweekend escaleerde de situatie helemaal. Enkele hangjongeren vonden het nodig om de bewakingscamera, die hen in de gaten moest houden, weg te halen. De burgemeester reageerde fel en stelde prompt een samenscholingsverbod in voor de hele buurt. Tussen 22 uur en 6 uur mag niemand zich met met meer dan drie personen in de ruime buurt van de wijk bevinden, op straffe van een GAS-boete.

“Het is de eerste keer dat ik dit moet doen”, laat burgemeester Sierens weten. “Maar de gemoederen zijn momenteel oververhit. Nu al voel je dat sommige bewoners impulsief reageren en proberen de feiten te filmen met hun gsm. Dat werkt natuurlijk averechts. Ik moest iets doen.”

Niet dat de jongeren in kwestie zwaar onder de indruk zijn. Ze lijken het eerder grappig te vinden. De borden die het samenscholingsverbod aankondigen bleken enkele uren na plaatsing al ‘gevandaliseerd’.

“We hebben ze gewoon omgedraaid en sommige ook weggenomen”, grinnikt Simon die er duidelijk nog altijd een goede grap in ziet. Al beseft hij wel dat het de burgemeester alleen maar nog bozer maakt en dat er mogelijk nog strengere regels volgen. Het is duidelijk actie-reactie in Heusden.

Meer regels, meer getreiter

Sommige buurtbewoners hebben er zo hun vragen bij. “Het is toch schieten met een kanon op een mug, vind ik”, zegt de buurtbewoonster. “Ik heb de indruk dat hoe strenger er opgetreden wordt, hoe meer de jongens ons treiteren. Ze vinden dit duidelijk leuk.”

Waar zal dit eindigen, vragen we Simon op de man af. Een vraag waar hij duidelijk geen antwoord op heeft. Het enige wat hij wil, is een beetje fun. In Heusden valt volgens hem geen bal te beleven. Op het kleine recreatiepark van Harry Malter na heeft het dorp geen echte troeven. Tenzij wandelen in het groen je hobby is. “Boring”, zegt Simon. “Dan zijn die kat-en-muisspelletjes met de politie toch veel leuker.”

Zal hij er ooit mee stoppen? Ja, antwoordt hij volmondig “Zodra men ons met rust laat, zal de fun er wellicht voor de meesten af zijn. En dan doen we weer gewoon normaal.”

*Simon is een fictieve naam