Acteur Tom Holland neemt een pauze van sociale media voor zijn mentale gezondheid

In een video op Instagram kondigt Tom Holland aan dat hij een stapje terugneemt van sociale media. Hij vindt Twitter en Instagram “overweldigend”. Holland leest ook vaak dingen over zichzelf online, en “uiteindelijk is dat heel schadelijk voor mijn mentale gezondheid”. Hij besliste daarom om de apps te verwijderen en voorlopig een pauze te nemen van sociale media.

Hij benadrukt dat het belangrijk is om hulp te zoeken, als je zelf worstelt met je mentale gezondheid. Hij raadt daarom ook verschillende apps aan, die hij zelf gebruikt en mee ondersteunt.

De Britse acteur is lang niet de eerste bekendheid die aangeeft dat hij worstelt met zijn mentale gezondheid. Zo annuleerde Shawn Mendes enkele weken geleden nog de rest van zijn tournee door de Verenigde Staten en Europa. De Canadese zanger liet weten dat zijn gezondheid op de eerste plaats moest zetten. Ook in eigen land was Selah Sue bijvoorbeeld deze week openhartig over haar depressie op een post op sociale media, waarin ze liet weten dat ze opnieuw antidepressiva nam.