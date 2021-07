Acteur Michel Van Dousselaere overleden op 73-jarige leeftijd

Michel Van Dousselaere is bij het grote publiek vooral bekend om zijn rol als commissaris Roger De Kee in ‘Aspe’ en als Leo Deschryver in ‘Het goddelijke monster’, maar de geboren Gentenaar acteerde in tal van Vlaamse films en series zoals ‘Danni Lowinski’,’ De Vijfhoek’, ‘De Ridder’, ‘Groenten Uit Balen,’ ‘Tot altijd’ en ‘Spoetnik’.

Van Dousselaere speelde ook in theatervoorstellingen van onder andere Blauwe Maandag Compagnie, Theatercompagnie en Onafhankelijk Toneel. Zijn laatste rol speelde hij in 2016, in de voorstelling ‘Borgen’ van het Noord Nederlands Toneel.

De periode rond die laatste acteerrol is vastgelegd in de documentaire ‘Michel, acteur verliest de woorden’ uit 2017, waarin te zien is hoe Van Dousselaere en zijn echtgenote omgingen met zijn ziekte en op zoek gingen naar nieuwe manieren om zich uit te drukken en scherp te blijven. Michel Van Dousselaere was in zijn 36 jaar lange carrière trouwens ook actief als regisseur.

De liefdevolle en vaak humoristische wijze waarop Michel en zijn vrouw Irma Wijsman met elkaar omgingen sinds die dramatische wending maakte indruk op fotograaf Stephan Vanfleteren. Het resulteerde in een bijzondere samenwerkingvoor het boek Onuitgesproken, een uitgave van Hannibal Books met teksten van Elvis Peeters die de beelden op treffende wijze begeleiden.

Van Dousselaere laat naast echtgenote Irma ook een dochter en een kleinzoon achter.