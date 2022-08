Acteur Arnold Willems (90) - Georges uit ‘Wittekerke’ - onverwacht overleden

Volgens zijn dochter, Tania Kloek, kwam het overlijden onverwacht. Eerder dit jaar gaf Willems nog een interview aan Het Laatste Nieuws ter ere van zijn 90ste verjaardag. Toen was hij nog in goede gezondheid, meldde hij. “In tegenstelling tot veel oude mensen, zaag en klaag ik niet. Ik ben nog zelfstandig, goed van geest en m’n haar wordt zelfs niet grijs. Ik heb last van artrose, ik heb een pacemaker en een heupprothese. Maar mentaal ben ik nog goed mee.”

Willems werd acteur tegen de wil van zijn ouders in. “ Ik ben dan maar Romaanse filologie gaan studeren, maar na m’n kandidaturen ging ik aan de slag als regisseur-omroeper-presentator bij het NIR (de voorloper van de VRT)”, zei hij daarover. “Ondertussen heb ik dan m’n acteursdiploma aan het conservatorium behaald.”

In de jaren 70 verwierf hij enige roem in het jeugdfeuilleton De Kat en later was hij te zien in de politiereeks Langs De Kade. Maar voor velen zal hij altijd Georges Coppens uit Wittekerke blijven. Samen met Greet Rouffaer en Marc Coessens speelde hij in alle 1.067 afleveringen. Hij mocht in 2008 ook de laatste woorden zeggen: “Kom, we gaan iets drinken!”

“De hype rond Wittekerke was ongezien”, blikte Willems eerder dit jaar nog terug op zijn iconische rol. “Het verschil tussen fictie en realiteit was zodanig vervaagd dat ik in de periode dat mijn personage een drankprobleem had, in de supermarkt werd aangeklampt als ik alcohol in mijn kar laadde: ‘Allez, doe dat nu toch niet!’”