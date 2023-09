Acid donderdag voor rechter om Reuzegom-video: ‘Ik ben bang, maar ook trots. Wat wij hebben gedaan, da’s insane’

YouTuber Acid verschijnt donderdag voor de correctionele rechtbank van Brugge, omdat hij in een video van enkele maanden geleden enkele Reuzegommers bij naam noemde. ‘Geen spijt, wel een beetje bang van dat juridische ding’, zegt hij in een nieuw filmpje.

“Er is geen dag voorbijgegaan deze zomer waarop ik niet in mijn bed heb gelegen en me voorstelde welke vragen er aan mij gesteld zouden worden”, zegt Nathan Vandergunst, beter bekend als Acid, in een nieuwe YouTube-video. Daarin vertelt hij hoe hij naar de rechtszaak kijkt die een ex-lid van studentenclub Reuzegom tegen hem aanspande.

Acid noemde in een video van enkele maanden geleden de namen van vier Reuzegommers. Hij vertelde daarbij waar ze nu aan de slag zijn of studeren. De video, waarin hij hen wilde ‘exposen’, werd aanvankelijk offline gehaald, maar circuleert nu nog altijd. Zowel de aanklacht als Acid’s video beroerden de gemoederen hevig.

In de nasleep van het Reuzegom-proces meenden velen dat de voormalige clubleden er vanaf waren gekomen met lichte straffen. De ex-Reuzegommers werden veroordeeld tot werkstraffen en een geldboete. Cd&v-voorzitter Sammy Mahdi nam het daarbij in een eigen filmpje voor Acid op, omdat hem een grotere straf boven het hoofd zou hangen dan wat de Reuzegommers kregen.

Het proces, waarvoor hij donderdag in de rechtbank van Brugge verschijnt, moet uitmaken of Acid iets strafbaars heeft gedaan met het maken van die video. Er worden hem, zo zegt hij nu zelf op YouTube, zeven zaken ten laste gelegd: belaging, elektronische belaging, smaad, laster en eerroof, cyberpesten, discriminatie, en onrechtmatig delen van persoonsgegevens. In theorie riskeert hij een zware geldboete en een celstraf tot twee jaar.

‘Roekeloos’

Volgens zijn advocaat, Walter Van Steenbrugge, is er geen klacht neergelegd bij het parket. Dat is uitzonderlijk, omdat zoiets bij dergelijke zaken normaal wel wordt gedaan. Het parket stelt dan een onderzoek in en beslist om iemand te vervolgen of niet. Maar een onderzoek is er dus nog niet geweest. Van Steenbrugge vindt dat de tegenpartij nu behoorlijk “roekeloos” te werk gaat.

“Ik heb enkel een dagvaarding, maar ik heb geen stukken gekregen van de tegenpartijen om wat daarin staat te staven”, zegt de advocaat. “Als je iets beweert, dan moet je het ook kunnen bewijzen. Als je schade hebt geleden, dan trek je normaal naar een burgerlijke rechtbank. Maar waarom brengen ze dit nu naar een strafrechter? Tenzij ze op zoek zijn naar sensatie.”

De YouTuber wordt aangeklaagd door een voormalige preses van Reuzegom – die zelf niet op de fatale doop aanwezig was – en zijn ouders. Het restaurant dat de ouders runnen in Antwerpen kreeg na de video van Acid te maken met valse reserveringen en negatieve online reviews. De advocaat van de ex-preses, Wim De Colvenaer, wil er verder niets over kwijt. “Ik ga het proces niet in de media voeren, maar voor de rechtbank.”

Acid zegt in de video van gisteren nog dat hij recht in zijn schoenen staat en alleen informatie heeft gedeeld die al op het internet te vinden was. Hij is naar eigen zeggen “ready, man” om aan het proces te beginnen. “Ik heb geen spijt van wat ik heb gedaan”, zegt de YouTuber. “Maar ik ben wel een beetje bang van heel dat juridische ding. Ik ben bang, maar ik ben ook trots. Wat wij hebben gedaan, da’s insane.”