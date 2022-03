Achter de schermen bij de notaris: ‘De verhalen die je hoort!’

Phara de Aguirre: “Drie jaar geleden was ik met een vriendin op Werchter, en ben ik aan de praat geraakt met Eva (Pintelon, redactrice, red.). ‘En, hoe is ’t met uw notaris?’, vroeg mijn vriendin – ze kende Eva.”

Eva Pintelon: “‘Goed’, antwoordde ik, waarop Phara: ‘Ha, ben jij een notarisvrouw? Zo zie je er niet uit. Wel een boeiend leven, zeker?’”

De Aguirre: “Zo is het idee beginnen te rijpen om eens een kijkje achter de schermen te nemen. Zowat iedereen doet minstens één keer in zijn leven een beroep op een notaris, maar eigenlijk heb je geen idee wat zich in zo’n praktijk afspeelt.”

Toen mijn partner en ik een huis kochten, bevestigde dat het vermoeden dat ik toch al had: je betaalt krankzinnig veel geld voor een job die iedere aap met een hoed op net zo goed kan uitvoeren.

De Aguirre (lacht): “Als ik mensen het afgelopen jaar vertelde waar ik mee bezig was, kreeg ik vaak hetzelfde antwoord: ‘Och, notarissen. Overbodig, duur en traag’. Nu, ’t is niet aan mij om hen te verdedigen, maar ik wil toch even aanstippen dat ze vijf jaar moeten studeren, en daarna een extra jaar notariaat én drie jaar stage moeten doen. En ten slotte moeten ze ook nog zien te slagen voor het vergelijkend examen.

“Toen minister van Justitie Van Quickenborne onlangs zijn notariële tarievenhervorming had aangekondigd, hoorde ik een collega op de radio nog vragen: ‘Dat beroep gaat toch over van vader op zoon?’ Nee dus: sinds 2000 behoort dat systeem tot het verleden.”

Pintelon: “En dat vergelijkend examen is uiterst zwaar, hè?”

De Aguirre: “Enkel de negentig besten mogen kandidaat-notaris worden. Een notaris uit Pelt die we volgen, wil dolgraag met één van zijn medewerkers associëren, want hij verzuipt in het werk. Maar niemand van hen weet tot op heden te slagen.”

Mogen de notarissen die jullie volgen eigenlijk zomaar uit de biecht klappen over specifieke zaken?

De Aguirre: “Nee, ze hebben beroepsgeheim. En als ze verhalen van lang geleden vertelden, veranderden ze uit discretie vaak de namen van hun cliënten. Vier van de elf mensen die we volgen, zijn gepensioneerd: die kunnen dus wat vrijer praten.”

Pintelon: “Eén van hen was ooit de tweede vrouwelijke notaris in Antwerpen. De verhálen die je van zo iemand hoort!”

De Aguirre: “Zo kreeg ze tranen in de ogen toen ze vertelde over de keer dat ze een testament moest gaan opstellen voor een terminale vrouw die de voogdij over haar dochtertje wilde regelen. Die vrouw had amper nog de kracht om haar handtekening te zetten, maar het lukte nog net. De volgende dag is ze gestorven.”

Pintelon: “Ons idee over het notariaat is in positieve zin veranderd. Ik weet zeker dat dat voor de kijkers hetzelfde zal zijn.”

De notaris, Eén, donderdag 10 maart, 21.35 uur

