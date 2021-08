Acht op de tien Belgen willen verplichte prik voor zorgpersoneel

85,1 procent van de Belgische bevolking is gewonnen voor een verplichte vaccinatie in de zorg. Dat blijkt uit de laatste Grote Coronastudie van de UAntwerpen. ‘Dit is een oproep aan het beleid om door te duwen voor de verplichte vaccinatie in de zorg.’

Komt er ook in België een verplichte vaccinatie van het zorgpersoneel? De vraag zweeft al enkele weken rond in de Wetstraat, zeker nadat Griekenland en Frankrijk halfweg juli tot zo’n verplichting overgegaan zijn.

Aan draagvlak voor een verplichte prik voor dokters en verplegers geen gebrek, zo blijkt. 85,1 procent van de 14.000 respondenten van de Grote Coronastudie (UAntwerpen/UHasselt/KU Leuven) zegt zeker of waarschijnlijk voorstander te zijn. 8,4 procent is tegen. Ook bij de 1.242 gezondheidswerkers die deelnamen aan de enquête is de steun voor zo’n verplichte prik bij collega’s groot: 83 procent is daarvoor gewonnen.

“Mensen verwachten dat gezondheidswerkers een voorbeeldfunctie opnemen”, zegt professor gezondheidseconomie Philippe Beutels (UAntwerpen), een van de initiatiefnemers van de Grote Coronastudie. “Wie in de zorg werkt, heeft een grote verantwoordelijkheid tegenover patiënten: mensen verwachten duidelijk dat gezondheidswerkers de nodige voorzorgsmaatregelen nemen zodat patiënten niet nodeloos besmet raken.”

Bij sommige categorieën respondenten is de weerstand tegen een verplichte prik wel groter. In de leeftijdsgroep 18 tot 35 jaar is 13,6 procent daartegen gekant, wellicht omdat ze minder risicobesef hebben of zelf minder ziek worden na een besmetting. Bij mensen die het financieel ‘eerder moeilijk’ hebben is dat 14,6 procent, mensen die het financieel ‘moeilijk’ hebben 23,1 procent. Wellicht beroepen deze categorieën zich meer op niet-betrouwbare (nieuws)bronnen. Logischerwijs is de weerstand ook groter bij niet-gevaccineerden: daar zegt 70 procent tegen een verplichting te zijn.

Hoewel de Grote Coronastudie vooral een Vlaams initiatief is – dat dus ook minder ingevuld wordt in Wallonië en Brussel – maakt Beutels zich sterk dat deze herwogen resultaten een goede algemene weergave vormen van de meningen hierover in het hele land. Via het marketingbureau Bilendi kreeg een voor België representatief panel (1.500 respondenten) dezelfde vragen voorgeschoteld. “Daar zien we vergelijkbare cijfers”, zegt Beutels. “Daar zegt 79 procent van de mensen voor een verplichte prik te zijn.”

Oproep aan het beleid

Binnen de zorgsector zelf pleiten verschillende mensen al langer voor een verplichting. Eind vorige week nog voerde de Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België (KAGB) samen met haar Franstalige tegenhanger ARMB in een advies de druk op. Ook Margot Cloet, gedelegeerd bestuurder van koepelorganisatie Zorgnet-Icuro, klopt al een hele tijd op die nagel. “Dit is een oproep aan het beleid om door te duwen voor zo’n verplichting. Ik denk dat die voor meer duidelijkheid en rust kan zorgen, zowel in de sector als voor patiënten die zich tot de zorg richten.”

De politiek houdt de boot voorlopig af. Daar mikt men eerst op sensibilisering om de vaccinatiegraad in de zorg omhoog te krijgen. “Die vaccinatiegraad is nog niet hoog genoeg, zeker in Brussel niet”, klinkt het op het kabinet van minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit). “Ook zijn er nog te vaak verschillen tussen instellingen, zelfs in dezelfde stad. Pas als het via sensibilisering niet lukt, is er de mogelijkheid tot verplichting, áls dat wettelijk mogelijk is.”