Acht gewonden na felle brand in Iraanse gevangenis waar mogelijk ook Belg en VUB-gastprofessor Djalali vastzitten

In de Evingevangenis in de Iraanse hoofdstad Teheran is zaterdagavond een hevige brand uitgebroken. Volgens het officiële Iraanse persagentschap brak het vuur uit na rellen, maar is de brand intussen onder controle. Er vielen acht gewonden, zo vernam het officiële Iraanse persbureau Irna van een brandweerman ter plaatse.

De brand ontstond na “rellen” zaterdagavond. “De rust in de gevangenis is teruggekeerd”, zei een veiligheidsverantwoordelijke eerder aan het persagentschap.

Volgens het officiële Iraanse persbureau Irna werden de rellen veroorzaakt door “een groep gedetineerden van een afdeling waar criminelen en hooligans opgesloten zijn”. De openbaar aanklager van Teheran stelde dat het tumult in de gevangenis niets te maken heeft met het aanhoudende protest tegen het Iraanse regime. De plek van de rellen is gescheiden van het deel van de gevangenis waar gedetineerden in de cel zitten wegens veiligheidsaanklachten.

Het is niet mogelijk de informatie over de brand en rellen onafhankelijk te verifiëren. Duizenden videobeelden doen intussen de ronde op de sociale media over chaos rond de gevangenis. Daarin zijn ook schoten te horen. Volgens mediaberichten zakken ongeruste familieleden van gedetineerden af naar de gevangenis.

Critici vrezen dat de autoriteiten de brand zelf hebben veroorzaakt om tegenstanders uit te schakelen.

Belg en VUB-prof

In de Evingevangenis zitten honderden politieke gevangenen opgesloten, onder wie mogelijk ook VUB-professor Ahmadreza Djalali en Olivier Vandecasteele (41). Deze Belgische ngo-medewerker zit al meer dan een half jaar om onduidelijke redenen opgesloten in Iran.

Ook heel wat demonstranten die tijdens de jongste protesten tegen het regime werden opgepakt, verblijven in de Evingevangenis. In de buurt van het complex is het zaterdagavond erg onrustig. Volgens de oppositiebeweging ‘Volksmoedjahedien van Iran’ troepen burgers er samen om de gevangenen te helpen.

Bewakers hebben aanvalshonden het gebouw ingestuurd. Sirenes loeien onophoudelijk en er zijn granaatexplosies en geweerschoten te horen, zegt de Iraanse Volksmoedjahedien in een verklaring.

Protesten

In Iran is het al een maand erg onrustig nadat de Iraans-Koerdische Mahsa Amini (22) in het ziekenhuis overleed. De jonge vrouw werd drie dagen eerder door de religieuze politie opgepakt omdat ze haar hoofddoek te los zou hebben gedragen.

Het kwam tijdens de recente demonstraties vaak tot confrontaties met de Iraanse veiligheidstroepen en tientallen mensen hebben in die botsingen al het leven gelaten. Ook dit weekend wordt er in Iran betoogd. De protesten zijn steeds openlijker tegen de regering gericht.

Reactie uit het buitenland

De Verenigde Staten hebben intussen hun bezorgdheid geuit over de situatie. “We volgen de berichten over de gevangenis heel aandachtig op”, zegt woordvoerder Ned Price van het ministerie van Buitenlandse Zaken via Twitter. Washington staat volgens de woordvoerder in contact met Zwitserland, dat de Amerikaanse belangen behartigt in Iran. Tussen beide landen zijn er immers geen diplomatieke banden. “Iran is volledig verantwoordelijk voor de veiligheid van onze onterecht vastgehouden burgers. Ze moeten onmiddellijk vrijgelaten worden.”