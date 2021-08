Academiejaar start met voltijds contactonderwijs

Het hoger onderwijs zet, in Vlaanderen dan toch, opnieuw een stap richting normaliteit. Studenten mogen bij de start van het nieuwe academiejaar in september opnieuw voltijds naar de les, al moet het ook mogelijk blijven om de lessen digitaal te volgen of om opnames van de colleges te bekijken. Dat hebben Vlaams onderwijsminister Ben Weyts (N-VA) en de vertegenwoordigers van het hoger onderwijs afgesproken.

Of dat ook zal gelden voor de hogescholen en universiteiten in Brussel is nog niet duidelijk. Veel zal afhangen van hoe de besmettingscijfers in de hoofdstad evolueren.

Ook is nog niet zeker of studenten een mondmasker moeten dragen tijdens de les, of dat ze dat mogen afnemen eens de les begint. Dat laatste zal het geval zijn voor het leerplichtonderwijs, zo besliste het overleg tussen minister en sociale partners deze week. Wanneer de beslissing genomen wordt voor het hoger onderwijs, is nog niet helemaal duidelijk.