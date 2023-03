Academici vragen overleg over geschrapte uren aardrijkskunde

Eerder trokken ook al de leerkrachten aardrijkskunde aan de alarmbel vanwege de nieuwe lessentabellen voor het secundair onderwijs. In plaats van een lesuur per week gedurende twee jaar, zullen leerlingen in de doorstroomrichtingen van het GO! over de hele derde graad nog maar anderhalf uur aardrijkskunde krijgen.

Voor de leerkrachten is die tijd niet voldoende om leerlingen de minimumdoelen aan te leren. Zij krijgen nu de steun van collega’s uit het hoger onderwijs. De brief werd ondertekend door 37 professoren geografie en geologie aan de KU Leuven, Vrije Universiteit Brussel, Universiteit Gent en UAntwerpen, en richt zich tot Koen Pelleriaux en Lieven Boeve, de twee topmannen van het GO! en Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

Volgens de professoren is er sprake van een “trendbreuk” tussen het secundair onderwijs en de academische wereld. “Relationeel denken in ruimte en tijd wordt steeds belangrijker met het oog op maatschappelijke uitdagingen zoals de klimaatverandering”, aldus de brief. “Binnen de universitaire gemeenschap wordt juist meer ingezet op het aangaan van deze complexe uitdagingen. Om dit mogelijk te maken, zijn ook kennis en methoden vereist die in het vak aardrijkskunde worden aangeleerd.”

“Na de overstromingen in ons land heb ik moeten vaststellen dat er te weinig kennis over het watersysteem aanwezig is bij mensen, onder wie ook hulpverleners, burgemeesters en gouverneurs”, illustreert geograaf Gert Verstraeten (KU Leuven), die gespecialiseerd is in water. “Men bouwt zonder het te weten op plekken die totaal niet geschikt zijn. We moeten die kennis als maatschappij opbouwen. Met maar één uurtje per week kun je al die complexiteit niet vatten.”

Opvallend is dat de briefschrijvers ook Katholiek Onderwijs Vlaanderen aanspreken. Daar worden alleen de drie uren aardrijkskunde in de derde graad van de richtingen wetenschappen in combinatie met wiskunde, moderne talen of Latijn teruggeschroefd naar twee. “We hebben de brief geschreven vanuit een algemene bezorgdheid over de aandacht die naar aardrijkskunde gaat”, licht professor geografie Veerle Van Eetvelde (UGent) toe.

Binnenkort zit Katholiek Onderwijs Vlaanderen samen met de briefschrijvers om naar hun bezorgdheden te luisteren. Ook het GO! zegt open te staan voor een gesprek. Beide onderwijsverstrekkers benadrukken dat scholen zelf nog de vrijheid krijgen om eventueel extra uren aardrijkskunde te voorzien. “We raden scholen nu al consequent aan om een uur extra aardrijkskunde te geven in de drie richtingen waar een uur in de minimumtabel geschrapt is", aldus Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

“Krimpen in uren betekent niet dat we de schaar zetten in kennis en competenties”, zegt ook GO!-woordvoerder David Janssens. “De uren in de lessentabellen geven het absolute minimum aan. Vakoverschrijdend werken blijft ook essentieel.”