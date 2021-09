Absurde situatie in Gent: bewoners stapelen voor 10.000 euro aan boetes op om eigen straat in te rijden

“We hebben intussen voor 10.000 euro aan boetes verzameld.” De bewoners van de Hélène Dutrieulaan zijn niet te spreken over de camera die sinds deze zomer overtreders op de bon slingert. Hun appartementsgebouw, vlak naast de Ikea, werd in 2011 gebouwd en voor de deur loopt een busbaan. Enkel De Lijn en hulpdiensten mogen er op rijden, maar jarenlang maakte ook de buurt er gebruik van.

“De situatie werd al die tijd gedoogd”, weet buurtbewoner Tom Wauters (49), “tot de Stad Gent, zonder enige communicatie, de boetecamera onlangs in werking deed treden. Hierdoor moeten we een GAS-boete van 58 euro betalen elke keer we naar aan ons eigen appartement willen rijden. We moeten maar aan de overkant van de snelweg parkeren, klinkt het bij de Stad. Maar dat betekent dat we met onze boodschappen bijna een kilometer ver moeten stappen.”

Ook buurtbewoner Tom Wauters kreeg de ene boete na de andere in de bus. Beeld Cedric Matthys

De busbaan loopt voor de appartementsgebouwen. De verkeerssituatie is er erg onduidelijk. Beeld Cedric Matthys

“Leugen”

Niet enkel voor de buurtbewoners zelf, ook voor pakjesbezorgers en huisdokters is de situatie onduidelijk. “Onlangs was er iets in mijn rug geschoten”, zegt Cecile Vanderstraeten (72). “Ik belde de dokter en toen hij hoorde waar ik woonde, slaakte hij een diepe zucht. Die mensen hebben drukke rondes. Ze hebben geen tijd om een kwartier te wandelen tot aan onze blok.”

“Telkens mijn 81-jarige moeder uit Deinze op bezoek komt, parkeert ze verderop op een parking”, zegt Wauters. “Ik ga haar dan halen met mijn eigen wagen en rij naar onze parkeergarage onder het gebouw. Het is altijd heel wat geregel, terwijl het ons destijds helemaal anders is voorgesteld. De projectontwikkelaar had parkings voor de deur ingetekend. Maar dat bleek dus een leugen.”

Taxi naar de winkel?

De bewoners vragen nu om een uitzondering te maken voor hun nummerplaten. Die kunnen eenvoudig toegevoegd worden in het systeem. “De Stad Gent reageert amper op onze brieven”, zucht buurtbewoner Pieter Vanhoecke (34). “Sommige bewoners hebben een parkeerplaats in het gebouw. Zij kunnen zich nog enigszins behelpen. Maar een groot deel van de parkings is destijds verkocht aan de bedrijven in de buurt. Heb je geen parkeerplaats, dan ben je de klos.”

Bij de Stad Gent klinkt dat het probleem niet eenvoudig op te lossen valt. De situatie ligt vast in een Ruimtelijk Uitvoeringsplan. Het Mobiliteitsbedrijf vraagt daarom om te blijven parkeren op de staanplaatsen in het gebouw, maar dat is dus voor de meesten niet mogelijk. “We hebben nu via de Stad vernomen dat ook taxi’s toegelaten zullen worden op de busbaan”, besluit Vanhoecke. “Maar wat zijn wij daarmee? Moet ik dan altijd met de taxi naar de Colruyt? Dat is toch om mee te lachen?”