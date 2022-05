AB InBev gaat Oekraïens bier in België brouwen en verkopen, de winst gaat naar oorlogsslachtoffers

Anna Rudenko, de marketingbaas van het biermerk in Oekraïne, leidt dit initiatief vanuit België. Ze belandde vorige maand in ons land met een aantal familieleden om te vluchten voor de oorlog. “Ik ben er trots op dat we Chernigivske buiten Oekraïne op de markt brengen”, vertelt ze. “Chernigivske is geliefd bij vele generaties Oekraïners. Als brouwerij kunnen we onze dagelijkse interactie met de consumenten gebruiken en hen de kans geven om humanitaire hulpacties te steunen.”

In Oekraïne ligt de brouwerij in Tsjernihiv, in het noorden van Oekraïne, intussen helemaal stil. Op 24 februari, de eerste dag van de oorlog, werd de stad belegerd door het Russische leger. Begin april heeft dat de stad weer verlaten nadat het in veel gebieden mijnen had geplant. AB InBev gaat het bier nu brouwen in Leuven, met de bedoeling het op de Belgische markt te introduceren.

Vanaf half mei zal het in speciale blikjes te koop zijn in de supermarkten van Colruyt, Carrefour en Delhaize. Er wordt ook aan gedacht om het in de horeca te lanceren. Alle winst van de verkoop wordt gedoneerd aan organisaties die humanitaire hulp verlenen in Oekraïne, waaronder Caritas International. “De humanitaire crisis zet het leven van miljoenen mensen op zijn kop. Door Chernigivske in andere landen op de markt te brengen, kunnen we een extra bijdrage leveren aan humanitaire hulp voor Oekraïne”, aldus een woordvoerder van het bedrijf. “Hopelijk willen veel consumenten daaraan bijdragen.”

Ook in Nederland en de VS

Chernigivske is uitgegroeid tot het populairste biermerk van Oekraïne. Het raakte onder meer bekend als sponsor van het WK voetbal in 2010 in Oekraïne en Polen, van het olympische team en als nationale partner tijdens het Eurovisiesongfestival. Het is genoemd naar de stad Tsjernihiv, de locatie van de eerste brouwerij die Chernigivske produceerde, hoewel het bier tot voor kort ook werd gebrouwen in de Oekraïense steden Mykolaiv en Charkiv. Die liggen nu in de Russische vuurlinie.

Chernigivske ontstond als een geschenk van de brouwerij aan zijn geboortestad Tsjernihiv in 1988, toen de stad zijn 1.300-jarig bestaan vierde. Chernigivske was het eerste bier in de Sovjet-Unie waarvan het recept werd ontwikkeld volgens Europese normen. Het heeft een alcoholgehalte van 4,8 procent en wordt omschreven als “knapperig en verfrissend met een karakter dat kracht en pit perfect in evenwicht brengt”.

AB InBev heeft Chernigivske intussen ook al geïntroduceerd in de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Frankrijk en Nederland. De Leuvense brouwer garandeert via dit initiatief ten minste vijf miljoen euro aan steun voor de mensen in Oekraïne.