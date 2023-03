Aartsrivalen Iran en Saudi-Arabië zoeken toenadering met verrassend akkoord

In het akkoord, tot stand gekomen na stille Chinese bemiddeling, beloven Teheran en Riyad zich niet te mengen in elkaars binnenlandse aangelegenheden. De diplomatieke loopgravenoorlog ging terug tot 2016, toen Riyad de banden met Iran doorknipte na de bestorming van de Saudische ambassade in Teheran door een woedende menigte. Iraniërs waren destijds boos over de executie van een vooraanstaande sjiitische geestelijke in Saudi-Arabië.

Op de achtergrond sluimert een veel grotere, veertig jaar omvattende machtsstrijd. Sinds de Islamitische Revolutie (1979) heeft Iran geprobeerd het Midden-Oosten naar zijn hand te zetten door groeperingen te steunen in landen als Libanon, Irak, Jemen en Pakistan. De Saudi’s – die ook hegemonie in de regio nastreven – is die machtspolitiek altijd een doorn in het oog geweest.

Wedren

Sindsdien zijn beide landen in een onofficiële wedren verwikkeld. Religie speelt daarbij ook een rol: Teheran propageert een sjiitische lezing van de islam, terwijl de Saudi’s zich opwerpen als de kampioen van de orthodoxe (wahabitische) soennieten. In de Syrische burgeroorlog stonden de landen indirect tegenover elkaar: Iran aan de zijde van president Bashar al-Assad, de Saudi’s aan de kant van de gewapende opstandelingen. In 2019 kwam het bijna tot een directe confrontatie, toen Saudi-Arabië Iran de schuld gaf van een reeks raketaanvallen op een Saudisch olieveld.

In de jaren daarna werden de contouren van hun toenadering langzaam zichtbaar. Diplomaten van beide landen ontmoetten elkaar op neutraal terrein (Oman en Irak). Na de aardbeving van vorige maand stuurde Riyad vliegtuigen met hulpgoederen naar het regime van de eerder zo verketterde Assad. Eerder tekende Libanon (waar het pro-Iraanse Hezbollah een flinke vinger in de pap heeft) een opmerkelijke deal met Irans aartsvijand Israël over hun maritieme zeegrens.

Illustratief is ook dat er aangaande Jemen, dat andere grote conflict in de regio, serieuze besprekingen gaande zijn tussen de Saudi’s en de door Iran gesteunde Houthi-regering (aan de macht in de hoofdstad Sana’a). Op basis van het vrijdag gesloten akkoord lijkt het pad naar een doorbraak in Jemen geëffend. Een belangrijke kanttekening is wel dat die gesprekken nauwelijks op Jemenitisch grondgebied plaatsvinden (Oman is de bemiddelaar); Jemenitische maatschappelijke organisaties zijn er niet bij betrokken en voelen zich in de kou gezet.

Overwinning voor China

Het akkoord van vrijdag is ook een grote diplomatieke overwinning voor China, dat Washington voor het eerst naar de kroon steekt als vredesonderhandelaar in het Midden-Oosten. Na het debacle rond de Amerikaanse terugtrekking uit Afghanistan durven weinig Arabische landen nog voluit te rekenen op Washington en wedden ze op meerdere paarden tegelijk: China, Amerika en soms Rusland. Namens de Chinezen leidde topdiplomaat (en oud-minister van Buitenlandse Zaken) Wang Yi de gesprekken. Volgens Peking hebben die vier dagen in beslag genomen.

Eind vorig jaar bracht de Chinese president Xi Jinping een meerdaags staatsbezoek aan Saudi-Arabië. Anders dan het eerdere bezoek van zijn Amerikaanse collega Joe Biden (die kroonprins Mohammed Bin Salman kwam vragen meer olie op te pompen, zonder succes) werpt die Chinese zet nu vruchten af. De Saudi’s exporteren zo’n 18 procent van hun olie naar China. Ook met Iran onderhoudt Peking stevige relaties: toen de westerse sancties zich het zwaarst lieten voelen, konden de Iraniërs hun olie gewoon aan China slijten.

Wat de deal zal betekenen voor de (vastgelopen) onderhandelingen over een nieuw atoomakkoord met Iran, zal zich moeten uitwijzen. Hetzelfde geldt voor een ander gevoelig punt, de Saudische relatie met Israël. Dat land leeft op voet van oorlog met Iran. Riyad schoof de voorbije tijd langzaam richting normalisatie van de betrekkingen met Tel Aviv, een stap die eerder gezet werd door de Verenigde Arabische Emiraten en Bahrein.