Aardbeving Marokko: volstrekt onverwacht, en juist daarom zo dodelijk

De aardbeving van vrijdagavond in Marokko – met een kracht van 6.8 – is een geval van extreme pech: hij vond plaats op een plek waar men normaal geen beving verwacht. ‘Niet zo gek dat de stijl van bouwen hier totaal niet is voorbereid op zo’n ramp als deze.’

Volg de laatste ontwikkelingen rond de aardbeving in Marokko in ons liveblog.

Gewoon een natuurramp die kan gebeuren. Zo omschrijft aardwetenschapper Rob Govers (Universiteit Utrecht) de aardbeving in Marokko. Het heeft allemaal te maken met ‘pech, kans, waarschijnlijkheid. Een ramp evenwel die aardbevingsexperts als Govers verrast. “We noemen dit een intraplaataardbeving, een beving die niet op een bekende zone zit tussen aardplaten, maar op een aardplaat zelf plaatsvindt. Die zijn zeldzaam. Maar ze komen voor. De grote verrassing is dat deze zo zwaar is.”

Het getroffen gebied ligt op de Afrikaanse plaat, die in zijn geheel richting Spanje beweegt, met zo’n 3 tot 4 millimeter per jaar. En net als met het verschuiven van een tafelkleed, wil het dan wel eens gebeuren dat er ergens verderop een vouw ontstaat.

Dat is wat er gisteravond gebeurde op 75 kilometer ten zuidoosten van Marrakesh. Op 18,5 kilometer diepte scheurde een stuk gesteente over een gebied van zo’n 30 kilometer los en schoof over een ander stuk gesteente heen. Een centimeter of 30 slechts, becijferen geologen. Genoeg om een enorme schokgolf door de aardkorst te sturen.

Die schokgolf kwam hard aan, vooral in Marrakesh. Govers: “Die stad ligt in een bekken, anders dan bijvoorbeeld Agadir, dat op stevig gesteente ligt. De grond onder Marrakesh is slapper. Daardoor wordt er meer geschud.” Een beetje zoals golven meer uitslag geven aan een touw dan aan een ijzeren staaf.

Na een oproep zijn inwoners van Marrakech zaterdag naar de bloedbank gekomen om te doneren. Beeld Reuters

Wat ook meespeelt: de bouwstijl is er “bijzonder slecht”, zegt Govers. “Niet zo gek in een gebied waar dit soort aardbevingen maar weinig voorkomen. Het verklaart denk ik voor een deel het grote aantal slachtoffers dat valt te betreuren.”

Het Marokkaanse ministerie van Binnenlandse zaken heeft inmiddels 820 doden geteld, maakte het aan het einde van de ochtend bekend. Dat aantal loopt echter hard op. Ook zijn er honderden gewonden.

Reddingswerkers bij een half ingestort gebouw in het historische centrum van Marrakech, zaterdagochtend. Weinig gebouwen in de stad zijn berekend op aardbevingen. Beeld Reuters

Veel naschokken verwacht Govers niet. “De ervaring bij dit type aardbeving is dat het in één keer klaar is. Een beving, en dan is het stil. Dat zou hier ook het geval kunnen zijn, al weet je het nooit helemaal zeker.”

Oude breuklijnen

Aardwetenschappers hebben de ogen vooral gericht op minder stabiele gebieden, zoals de overgangszone tussen de Afrikaanse en de Europese aardplaat. Mede daardoor is de informatie over het nu getroffen gebied beperkt. Er lopen onder het Atlasgebergte weliswaar enkele oude breuklijnen, maar die zijn al tientallen miljoenen jaren niet meer actief, vertelt Govers.

Niettemin zijn aardbevingen rond Marrakesh ook weer niet compleet onmogelijk. Zo wijst Govers op een Marokkaanse studie die in de ondergrond aanwijzingen vond voor een aardbeving met kracht 4 tot 5 die ergens tussen 1900 en 2007 moet hebben plaatsgevonden. Die beving richtte kennelijk zo weinig schade aan dat hij onopgemerkt is gebleven.

In de vakliteratuur trof Govers één onderzoek dat wel degelijk opmaakt dat er een beving in de buurt zou kunnen plaatsvinden – al zou dat meer naar het oosten zijn en een veel minder krachtige beving opleveren. “De laatste vijftig tot honderd jaar is het in elk geval heel rustig geweest.”