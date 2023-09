Aardbeving Marokko: hulpverlening vanuit België komt op gang

De verwoestende aardbeving in Marokko laat zich ook in ons land voelen. In alle hoeken van het land worden in allerijl hulpacties op poten gezet. ‘Dit staat los van geloof of cultuur, het is gewoon onze plicht als mens om te helpen.’

“Het plan was om dinsdag een eerste vrachtwagen richting Marokko te sturen. Maar zoals het er nu naar uit ziet krijgen we misschien vanavond al een eerste oplegger vol.” Redouan El Osri klinkt een beetje verrast door de hoeveelheid hulpgoederen die hij sinds zondagmiddag ziet toestromen aan de Boomsesteenweg in Antwerpen. Het gevolg van een oproep die hij, samen met een paar vrienden, op sociale media deed. “Allemaal mensen die een emotionele band hebben met Marokko en allemaal mensen die de handen uit de mouwen willen steken.” Al wil El Osri wel benadrukken dat het idee om te helpen losstaat van geloof of cultuur. “Het is gewoon onze plicht als mens.”

De actie van El Osri en zijn vrienden mag dan al redelijk impulsief op gang zijn gekomen, ze hebben op voorhand wel degelijk geïnformeerd over de beste manier om te helpen. In de oproep die ze lanceerden wordt nadrukkelijk om allerhande kampeermateriaal gevraagd. Tenten dus, maar ook slaapzakken, dekens en kussens. “We hebben contact met een aantal mensen ter plaatse”, legt El Osri uit. “Die hebben het over volledige dorpen die helemaal verwoest zijn. Het komt er nu op aan die mensen zo snel mogelijk een vorm van beschutting te geven.”

Brussel

Niet alleen in Antwerpen maar ook op heel wat andere plaatsen in het land werden dit weekend gelijkaardige acties opgestart. In Brussel bijvoorbeeld slaan zes gemeentes de handen in elkaar. Op de Kanaaldijk in Anderlecht worden dinsdag hulpgoederen ingezameld. Ook daar wordt in eerste instantie gezocht naar tenten, dekens, zaklampen, veldbedden en eventueel noodgeneratoren. De komende dagen willen de Brusselse burgemeesters samen met de federale regering bekijken hoe ze de ingezamelde goederen naar Marokko kunnen transporteren.

Want goederen inzamelen is één ding, ze ook effectief ter plaatse krijgen is een compleet andere uitdaging. Ook in Antwerpen hopen ze daarvoor op de steun van de officiële instanties. Er staat al een overleg met het Marokkaanse Consulaat op de agenda en ook de Federatie van Moskeeën belooft een duw aan de kar te geven.

“Eens de hulpgoederen Marokko binnen zijn, moeten ze ook nog op de plaats van de ramp raken”, laat imam Nordine Taouil weten. “Veel van de bergdorpen die nu getroffen zijn waren ook voor de aardbeving enkel via onverharde wegen te bereiken. Nu is dat nog veel moeilijker geworden. Hulp van bijvoorbeeld het Marokkaanse leger zou een oplossing kunnen zijn.”

Inzamelacties

Net omwille van die logistieke problemen zijn er ook hulporganisaties die er voor kiezen om zich vooral op het inzamelen van geld te concentreren. “We weten uit ervaring hoe moeilijk en duur het is om dat soort transporten op poten te zetten”, vertelt Sidi El Omari. Karama Solidarity, de organisatie waar hij voor werkt, is al in het getroffen gebied om er voedselpakketten uit te delen.

Sidi El Omari van de Belgische hulporganisatie Karama Solidarity. Beeld rv

De komende dagen en weken willen ze die hulpverlening verder uitbreiden. “Maar dat doen we dus niet met materiaal uit het buitenland”, legt hij uit. “Niet heel Marokko is door deze aardbeving getroffen. We kiezen er voor om de hulpgoederen ter plaatse aan te kopen. Zo raken ze niet alleen veel sneller ter plaatse, we steunen op die manier ook de lokale economie die door deze ramp sowieso een forse klap zal krijgen.”

Snelle noodhulp

Ook andere organisaties zoals SOS Kinderdorpen over Rode Kruis Vlaanderen vragen in eerste instantie om geld te storten. Een oproep die bij de overheden van ons land alvast niet in dovemansoren viel. De Waalse regering maakt 500.000 euro vrij, de Brusselse regering kondigde 180.000 euro steun aan en vanuit Vlaanderen wordt 200.000 euro voorzien voor snelle noodhulp.

Caroline Gennez, minister van ontwikkelingssamenwerking, doet daar vanuit de federale regering vijf miljoen euro bovenop. Samen met Buitenlandse Zaken en Volksgezondheid wordt ook bekeken of er een medisch team van B-Fast kan worden ingezet. Maar daarvoor moet eerst een concrete vraag komen vanuit Marokko.