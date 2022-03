Aanvallen van het Russische leger raken meer en meer burgers

Voor de tweede dag op rij zijn de evacuaties in de Oekraïense stad Marioepol gestaakt. Volgens lokale autoriteiten wilden zo’n tweehonderdduizend burgers de strategisch belangrijke havenstad verlaten. Russische en Oekraïense onderhandelaars hadden een staakt-het-vuren afgesproken om inwoners van Marioepol via een ‘humanitaire corridor’ naar de stad Zaporizja te brengen, ongeveer drie uur verderop. Maar aangezien volgens lokale autoriteiten de Russische troepen bleven schieten, moesten de evacuaties gestaakt worden. Het Russische leger beschuldigt dan weer Oekraïense militairen van het niet-naleven van het staakt-het-vuren. Vandaag zouden nieuwe onderhandelingen tussen beide partijen plaatsvinden.

De situatie in Marioepol wordt intussen met de dag schrijnender. Een groot deel van de infrastructuur is verwoest, in grote delen van de stad is al dagen geen stroom of gas. Ook de voedselvoorraad raakt stilaan op. Voor de Russen staat veel op het spel in Marioepol. Als ze de stad veroveren, kunnen ze troepen uit de geannexeerde Krim in verbinding brengen met die in de separatistische ‘volksrepublieken’ Loegansk en Donetsk. Zo kunnen ze hergroeperen en van daaruit oprukken naar het centrum en noorden van Oekraïne.

De Oekraïense troepen hebben een Russische aanval bij het Zuid-Oekraïense Mykolaiv afgeweerd en zo de Russische opmars richting de belangrijke havenstad Odessa vertraagd. De vraag is nu wat de Russische reactie zal zijn. Volgens de Oekraïense president Volodymyr Zelensky treft Rusland namelijk voorbereidingen om Odessa te bombarderen.

Het Britse leger herkent de technieken van Poetin uit eerdere oorlogen. “De omvang en de kracht van het Oekraïense verzet blijven Rusland verrassen”, schrijft het in een inlichtingenupdate. “Het reageerde door bevolkte gebieden in verschillende locaties aan te vallen, zoals de steden Charkov, Tsjernihiv en Marioepol. Dit is waarschijnlijk een poging om het Oekraïense moreel te breken.” Zondag werd ook de luchthaven van Vinnitsja, op zo’n 200 kilometer van hoofdstad Kiev, verwoest door Russische raketten.

De steeds driestere aanvallen van het Russische leger raken meer en meer burgers. De VN-mensenrechtenorganisatie meldt dat er sinds de start van de Russische invasie in Oekraïne zeker 364 burgers om het leven zijn gekomen. De organisatie meldt er echter bij dat dit alleen om bevestigde gevallen gaat, het werkelijke aantal ligt waarschijnlijk vele malen hoger.

Daarnaast zijn volgens de VN inmiddels meer dan anderhalf miljoen mensen Oekraïne ontvlucht als gevolg van de oorlog. Daarmee is het volgens de organisatie “de snelst groeiende vluchtelingencrisis sinds de Tweede Wereldoorlog”. Ruim de helft van hen heeft zich in Polen gevestigd, ook andere buurlanden nemen veel vluchtelingen op.

Wel blijkt uit een rapport van Human Rights Watch dat vluchtelingen uit Oekraïne die niet de Oekraïense nationaliteit hebben, veel meer moeilijkheden hebben om het land te verlaten. Vooral vluchtelingen met een Afrikaanse of Indiase achtergrond worden verhinderd om een trein of bus te nemen om het land te ontvluchten.