Aanval met plastic zak rond hoofd: gerecht start onderzoek naar pesterijen en fysiek geweld door ploegbaas in Antwerpen

Het slachtoffer werkte in de productie-eenheid die nitrobenzeen aanmaakt bij BASF in Antwerpen. Het pestgedrag was al maanden lang bezig en kwam pas aan het licht wanneer de ouders van de man striemen in zijn nek opmerkten. Ze stapten naar de directie en na onderzoek werd de ploegbaas ontslagen.

De feiten werden aan de redactie van VTM Nieuws gemeld, en werden daarna bevestigd door de vakbonden en BASF. Die laatste wilde enkel schriftelijk reageren: “BASF Antwerpen betreurt het incident en keurt het ten stelligste af. Het voorval staat haaks op de waarden van de onderneming. Het slachtoffer krijgt alle mogelijke steun. BASF Antwerpen verleent eveneens alle steun aan het verdere onderzoek.”

De vakbonden reageren geschokt, vooral omdat het gepest al maanden bezig was. Er is sprake van klappen, duwen, uitschelden en het wurgen met een plastic zak. “Het gaat om een extreem geval van pestgedrag”, zegt Jan Vlegels van de socialistische vakbond ABVV. “Samen met de werkgever zijn we de gebeurtenissen aan het analyseren. We werken nu aan een doorgedreven preventiebeleid om pesten, discriminatie en ongepast gedrag op de werkvloer tegen te gaan.”

Poging moord

De politie heeft een proces-verbaal opgesteld. Het arbeidsauditoraat van Antwerpen bevestigt dat het een grondig onderzoek voert, voorlopig alleen naar pesten. Als blijkt dat er meer elementen aan het licht komen, dan kan daar ook nog slagen en verwondingen of zelfs poging tot doodslag of moord nog bijkomen. Er loopt ook een onderzoek naar BASF zelf, om te kijken of het bedrijf als werkgever verantwoordelijk draagt.

Het slachtoffer zou een tijdje thuis zijn geweest. Er wordt nu bekeken of hij op een andere afdeling kan starten.