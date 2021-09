Aantal zwaar zieke coronapatiënten neemt weer toe in ons land: ziekenhuizen reserveren bedden

Het aantal ziekenhuisopnames van patiënten met Covid-19 blijft toenemen, zo bleek vanmorgen al uit de dagelijkse cijferupdate van gezondheidsinstituut Sciensano.

Tussen 1 en 7 september belandden elke dag gemiddeld 70 mensen in het ziekenhuis, een toename met 14 procent in vergelijking met de voorgaande periode van zeven dagen.

In totaal liggen er nu 701 mensen in de ziekenhuizen na een besmetting met het coronavirus. Dat is 5 procent meer in vergelijking met de vorige week. 225 patiënten verblijven op intensieve zorg, een stijging met 18 procent.

Niet-dringende zorg

Door het stijgende aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen zijn twaalf ziekenhuizen in België nu genoodzaakt om opnieuw reguliere niet-dringende zorg uit te stellen. Dat staat in een brief van het Hospital & Transport Surge Capacity Comité, die persbureau Belga kon inkijken.

Het overlegorgaan vraagt alle ziekenhuizen om tegen 15 september op te schalen naar fase 1A van het spreidingsplan. Dat betekent dat van de 2.000 bedden voor intensieve zorg die de ziekenhuizen samen hebben, 500 voorbehouden worden voor coronapatiënten.

De grootste stijgingen doen zich sinds enkele weken voor in de Brusselse ziekenhuizen, waar met 217 patiënten bijna een derde van het totale aantal is opgenomen. Van de 225 IC-patiënten liggen er 75 of exact een derde in een Brussels ziekenhuis.