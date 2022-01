Aantal ziekenhuisopnames stijgt met bijna 40 procent: dit zijn de recentste coronacijfers

Tussen 11 en 17 januari werden dagelijks gemiddeld 31.780 nieuwe besmettingen geregistreerd, een stijging met een derde (34 procent) ten opzichte van de vorige zevendaagse periode. De sterke stijging is toe te schrijven aan 17 januari wanneer een recordaantal van 61.925 besmettingen werd geregistreerd. Het weekgemiddelde zal ook zaterdag waarschijnlijk nog fors doorstijgen, want ook op 18 januari werden er voorlopig al 59.164 besmettingen genoteerd.

Wanneer we de dagcijfers bekijken, zien we dat het aantal besmettingen de afgelopen week elke dag hoger was dan de week ervoor. Op maandag 17 januari is een recordaantal van 61.925 besmettingen geregistreerd. Dat is sowieso een onderschatting: in realiteit kwamen er ook die dag volgens viroloog Steven Van Gucht drie tot vier keer meer nieuwe besmettingen bij.

Testen

Tussen 11 en 17 januari werden gemiddeld 88.111 tests per dag uitgevoerd. Dat is ongeveer evenveel als tijdens de voorgaande zevendaagse periode.

Positiviteitsratio

De positiviteitsratio is tussen 11 en 17 januari gestegen naar 36,7 procent. Dat is een stijging van 8,7 procent ten opzichte van de week ervoor.

Het reproductiegetal is met 23 procent gestegen tot 1,27. Een getal boven 1 geeft aan dat de pandemie in kracht toeneemt.

Ziekenhuisopnames

Met de afgelopen week ook dagelijks gemiddeld 255 ziekenhuisopnames (+39 procent) blijft ook de druk op de ziekenhuizen toenemen. Daar liggen nu in totaal 2.736 Covid-patënten (+34 procent), waarvan 367 intensieve zorg nodig hebben (-10 procent).

Overlijdens

Tussen 11 en 17 januari werden voorts gemiddeld 21,6 overlijdens geregistreerd. Ook dat is een stijging met 13 procent.

Vaccinaties

Tot slot kregen 6,1 miljoen Belgen ondertussen een boostervaccin. Dat komt overeen met 66 procent van de volwassen bevolking.