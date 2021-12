Aantal ziekenhuisopnames gedaald tot minder dan 300, wel lichte stijging op intensieve zorg: dit zijn de recentste coronacijfers

Van 1 december tot en met 7 december werden gemiddeld 293 coronapatiënten opgenomen in het ziekenhuis. Het gaat om een daling met 9 procent ten opzichte van de voorgaande week. In het cijferrapport van dinsdag was er nog sprake van gemiddeld 300,4 opnames per dag.

Het totale aantal coronapatiënten in het ziekenhuis is daarbij 5 procent gedaald tot 3.554. Maar op intensieve zorg is er nog steeds een stijging: +4 procent tot 815.

Besmettingen

Het aantal bevestigde coronagevallen daalde van 28 november tot en met 4 december met 6 procent tegenover de voorgaande week tot 16.860 per dag.

Testen

Daarbij bleek 16,8 procent van de testen positief, een lichte toename. Het aantal testen daalde daarbij 5 procent tot gemiddeld zowat 111.900 per dag.

Positiviteitsratio

Het reproductiegetal zakt verder naar 0,94. Omdat het getal kleiner is dan 1, neemt de epidemie in kracht af. Het cijfer was in het cijferrapport van dinsdag onder 1 gezakt.

Overlijdens

Tot slot is er van 28 november tot en met 4 december sprake van gemiddeld 47,6 overlijdens per dag, een toename met 16 procent. De teller komt zo op 27.360 coronaoverlijdens in ons land.

Vaccinaties

Over alle leeftijdsgroepen heen is intussen 76,9 procent van alle Belgen minstens één keer gevaccineerd. Dat betekent dat 8.853.763 Belgen intussen al minstens een eerste dosis van het vaccin tegen Covid-19 kregen. 8.700.245 mensen zijn al volledig gevaccineerd. Dat is 75,5 procent van de volledige bevolking (88 procent van de volwassenen). 2.161.373 mensen kregen al een derde prik. Dat is 18,8 procent van de volledige bevolking.