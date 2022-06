Aantal ‘wapenverliezen’ bij Defensie stijgt, ondanks verstrengde procedure na zaak-Conings

De afgelopen vijf jaren (2017-2021) werden er in totaal 6.473 verloren voorwerpen geregistreerd bij Defensie. Opvallend daarin: 109 gevallen van “munitieverlies” en liefst 86 “wapenverliezen”. Zorgwekkend in de nieuwste cijfers zijn de munitiediefstallen (10) en de wapendiefstallen (5). Van de 86 verloren wapens werden er uiteindelijk 28 teruggevonden, van de wapendiefstallen werd er één opgelost.

De cijfers vormen een ernstige stijging tegenover de cijfers van vorig jaar: toen maakte Defensie melding van 5.521 gevallen van verloren of gestolen materiaal voor de periode 2016-2020. Voor die periode werden er 83 munitieverliezen en 53 wapenverliezen gemeld.

De cijfers van Parlementslid Peter Buysrogge (N-VA), tevens voorzitter van de Kamercommissie Defensie, doen de wenkbrauwen fronsen. Na de zoektocht naar Jürgen Conings, die in mei 2021 zware wapens had gestolen uit de kazerne van Leopoldsburg, had Defensie zich voorgenomen om de veiligheidsprocedures te verstrengen. Er kwam een rapport met aanbevelingen. Daarin onder meer striktere regels in het ophalen, bijhouden en terugbrengen van vuurwapens naar het depot.

De persdienst van Defensie benadrukt het verschil tussen “verlies” en “stelen”: in beide gevallen is er sprake van een fout, maar enkel in het tweede geval is er “bedrieglijk opzet” in het spel. Een militair die zijn of haar wapen verliest hangt sancties boven het hoofd, zo luidt het: “Tuchtsancties kunnen gaan van een waarschuwing, enkele dagen arrest tot loonverlies. Bij diefstal zijn er ook strafrechtelijke sancties: de militair kan uit zijn graad of uniform gezet worden. Elk geval wordt apart bekeken.”