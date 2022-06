Aantal vrouwen en meisjes dat genitaal is verminkt in België verviervoudigd

Voor de vierde keer sinds 2007 maakten onderzoekers in ons land een schatting van het aantal meisjes en vrouwen die te maken kregen of krijgen met genitale verminking. Die schatting gebeurt op basis van statistische gegevens, niet van klinische diagnoses.

Volgens het nieuwe onderzoek, dat voorgesteld werd in UMC Sint Pieter, een van de twee medische referentiecentra voor genitale verminking in ons land, zijn 35.459 vrouwen in ons land (mogelijke) slachtoffers van genitale verminking. Het gaat om 23.395 meisjes en vrouwen die waarschijnlijk besneden zijn en 12.064 meisjes en vrouwen die het risico lopen besneden te worden, bijvoorbeeld tijdens een reis naar het land van herkomst tijdens de vakantieperiode. De meerderheid van hen leeft in Vlaanderen en het gaat vaak om jonge meisjes: 12.730 van de betrokkenen zijn minderjarig.

Het aantal blijkt sterk toe te nemen. In 2007 ging het nog om 6.260 al besneden vrouwen en 1.975 meisjes die een besnijdenis riskeren. De stijging is vooral toe te schrijven aan toegenomen migratie van mensen uit landen waar de praktijk nog courant is, zoals Guinee, Eritrea en Somalië.

“We hopen dat deze cijfers kunnen bijdragen tot meer bewustzijn over het probleem", zegt Diariou Sow van GAMS België, de Groep voor de afschaffing van vrouwelijke genitale verminking. “We moeten meer doen om te verhinderen dat meer meisjes uit België hier slachtoffer van worden. Vooral in Vlaanderen, waar de cijfers het hoogst liggen, moet er dringend meer budget komen voor de preventie van genitale verminking.”

De term ‘genitale verminking’ dekt vele ladingen, gaande van het wegsnijden van de clitoris of schaamlippen tot het dichtnaaien van de vaginale opening. Het lijdt tot hevige pijn en mogelijke infecties meteen na de verminking. Op lange termijn kampen de getroffen vrouwen en meisjes vaak met chronische pijn, psychologische trauma’s of onvruchtbaarheid.