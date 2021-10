Aantal overlijdens toegenomen tot bijna 10 per dag: bekijk de recentste coronacijfers

Tussen 3 en 9 oktober steeg het aantal besmettingen met 10 procent, tot dagelijks gemiddeld 2.095. Er is intussen sprake van 1.269.002 besmettingen sinds de start van de gezondheidscrisis.

Wanneer we de dagcijfers bekijken, zien we dat het aantal nieuwe besmettingen schommelt in vergelijking met de week voordien, met nog op twee dagen minder besmettingen dan dezelfde dag een week eerder.

Het aantal afgenomen testen is gelijk gebleven en staat op gemiddeld 44.469 per dag.

Goed vijf testen op honderd zijn positief: de positiviteitsratio is licht gestegen (0,4 procent) tot 5,1 procent. Het reproductiegetal ligt met 0,98 net onder 1. Een cijfer onder 1 betekent dat de epidemie aan kracht verliest.

Ziekenhuisopnames

Het aantal ziekenhuisopnames is gedaald. In de periode van 6 tot en met 12 oktober is er sprake van dagelijks gemiddeld 56,1 opnames, een daling met 6 procent ten opzichte van de voorgaande zevendaagse periode. De teller op het Covid-dashboard staat nu op 80.336 ziekenhuisopnames.

Momenteel liggen 767 mensen in het ziekenhuis (+3 procent) , van wie 200 op de afdeling intensieve zorg (-5 procent). Er liggen 111 mensen aan de beademing (- 8 procent).

Overlijdens

Tussen 3 en 9 oktober is er sprake van gemiddeld bijna 10 sterfgevallen per dag. Dat is een stijging van 16 procent. Sinds de start van de pandemie is er volgens de teller op het Covid-dashboard van Sciensano sprake van 25.713 overlijdens.

Vaccinaties

8.632.421 Belgen kregen intussen al minstens een eerste dosis van het vaccin tegen Covid-19. Dat komt neer op 87 procent van de volwassen bevolking en 75 procent van de totale bevolking. 8.470.856 mensen zijn al volledig gevaccineerd. Dat is 86 procent van de volwassen en 74 procent van de volledige bevolking.

In Vlaanderen zijn 5.351.092 inwoners minstens deels gevaccineerd: 80,43 procent van de volledige bevolking of 92,82 procent van de volwassenen. 5.293.191 onder hen zijn volledig ingeënt: 79,56 procent van de bevolking of 91,94 procent van de volwassenen.

