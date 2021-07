Aantal nieuwe coronabesmettingen stijgt met 66 procent in ons land, maar ziekenhuiscijfers blijven dalen

Tussen 27 juni en 3 juli waren er dagelijks gemiddeld 545 nieuwe besmettingen, een stijging van 66 procent in vergelijking met het gemiddelde van de week ervoor.

In totaal raakten nu 1.089.105 miljoen mensen in België besmet met het virus.

Wanneer we de dagcijfers met elkaar vergelijken, zien we de laatste dagen duidelijk meer besmettingen in vergelijking met een week eerder. Sinds maandag 28 juni komt het aantal nieuwe gevallen ruim boven de 500 uit. Vrijdag 2 juli ging het zelfs om 709 nieuwe gevallen. Dit aantal was een dag later wel gekrompen, maar hier speelt het weekendeffect mee. Op zaterdag en zondag zijn er altijd lagere cijfers.

De R-waarde staat nu op 0,94 (+26 procent). Zolang die waarde onder de 1 ligt, neemt de epidemie af in kracht. Naar alle waarschijnlijkheid gaat de R-waarde morgen boven de 1, waardoor de epidemie opnieuw in kracht toeneemt.

Testen

Het stijgend aantal gevallen valt deels te verklaren door dat er ook meer wordt getest. Elke dag worden nu gemiddeld meer dan 62.440 testen afgenomen, een stijging met 51 procent. Veel vakantiegangers laten zich testen waardoor er ook gevallen opduiken die anders niet opgemerkt zouden worden.

De positiviteitsratio, het aantal vastgestelde besmettingen in verhouding tot het aantal testen, blijft stabiel rond 1 procent.

Ziekenhuisopnames

Er worden dagelijks nog gemiddeld zowat 16,4 mensen met corona opgenomen in het ziekenhuis, een daling met 20 procent in vergelijking met een week eerder.

Dinsdag waren 257 ziekenhuisbedden ingenomen door coronapatiënten, vijf minder dan maandag. Van die 257 coronapatiënten in de ziekenhuizen hebben er 102 intensieve verzorging nodig.

In de voorbije weken is het aantal coronapatiënten in de Belgische ziekenhuizen aan een stevig tempo gedaald: begin juni waren het er nog meer dan 1.000, begin mei nog ruim 2.700.

Overlijdens

Er sterven gemiddeld nog elke dag 3 mensen aan het virus. Er zijn in België sinds het begin van de coronacrisis al 25.194 coronapatiënten gestorven.

Vaccinaties

7.425.518 Belgen kregen intussen al minstens een eerste dosis van het vaccin tegen Covid-19. Dat komt neer op 79,6 procent van de volwassen bevolking en 64,5 procent van de totale bevolking. 4.249.640 mensen zijn al volledig gevaccineerd: 46 procent van de volwassen en 36,9 procent van de volledige bevolking.

In Vlaanderen zijn 4.647.620 miljoen inwoners minstens deels gevaccineerd, 69,8 procent van de volledige bevolking, of 85,8 procent van de volwassenen. 2.457.468 miljoen onder hen zijn volledig ingeënt, 36,9 procent van de bevolking of bijna 45,7 procent van de volwassenen.

