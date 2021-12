Aantal nieuwe coronabesmettingen blijft dalen, 766 patiënten op intensieve zorg

In de zeven dagen vanaf 9 tot en met 15 december kwamen er dagelijks gemiddeld 10.163 bevestigde besmettingen bij. In vergelijking met de voorgaande week gaat het om een daling met 31 procent.

Ook de ziekenhuisopnames zetten hun dalende trend voort. In de voorbije zeven dagen belandden gemiddeld 207 patiënten met Covid-19 in de ziekenhuizen.

Momenteel liggen er in de Belgische ziekenhuizen alles samen 2.651 coronapatiënten, van wie 766 op de afdelingen intensieve verzorging.

Er overleden in de periode van 11 tot 17 december gemiddeld 44 mensen per dag aan de gevolgen van een besmetting met het coronavirus. Dat is een daling met 8 procent tegenover de voorgaande zevendaagse. Sinds het begin van de pandemie lieten in België al 27.895 mensen het leven na een besmetting.

