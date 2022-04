Aantal nieuwe besmettingen gaat opnieuw omlaag: dit zijn de meest recente coronacijfers

Tussen 26 maart en 1 april daalde het aantal besmettingen met 8 procent in vergelijking met een week eerder, tot gemiddeld 10.351 per dag.

De incidentie over veertien dagen ligt op 1.313 gevallen per 100.000 inwoners.

Wanneer we de dagcijfers bekijken, zien we dat sinds zondag 27 maart elke dag minder coronabesmettingen geregistreerd werden in vergelijking met de week voordien. Alleen op zaterdag 26 maart ligt het aantal nog een klein beetje hoger dan een week eerder.

Opgelet: in werkelijkheid ligt het aantal nieuwe besmettingen naar schatting drie tot vijf keer hoger dan de vastgestelde aantallen.

Testen

In dezelfde periode werden nochtans iets meer testen afgenomen, gemiddeld 38.902 per dag. Dat is een stijging van 1 procent in vergelijking met de week voordien. Gedurende de hele pandemie zijn inmiddels meer dan 33.001.012 testen uitgevoerd.

Positiviteitsratio

De positiviteitsratio lag tussen 26 maart en 1 april op 29,2 procent. Dat is een daling met 1,9 procent ten opzichte van de week ervoor.

Het reproductiegetal ligt momenteel op 1,01. Dat is een daling van 11 procent. Zolang de waarde boven de 1 ligt, wint de pandemie aan kracht.

Ziekenhuisopnames

Het aantal ziekenhuisopnames steeg tussen 29 maart en 4 april met 4 procent, tot gemiddeld 215 per dag.

De piek van de BA.2-golf ligt voorlopig op 31 maart. Toen werden 268 mensen opgenomen. Ter vergelijking: de piek van de BA.1-golf lag op 1 februari. Toen werden in één dag 424 mensen opgenomen in het ziekenhuis.

Er liggen nu 3.071 mensen met Covid-19 in het ziekenhuis. Dat is een stijging van 8 procent. Daarvan liggen er 185 op intensieve zorgen, een stijging van 9 procent.

Overlijdens

Tussen 26 maart en 1 april stierven dagelijks gemiddeld 23 mensen als gevolg van het virus, een stijging met 9 procent tegenover een week eerder. Sinds de start van de pandemie zijn in ons land al 30.908 mensen overleden aan het coronavirus.

Vaccinaties

In België hebben al 9.232.165 mensen zeker een eerste prik gekregen (80,1 procent). 9.131.911 mensen (79,3 procent) zijn volledig gevaccineerd. 7.108.686 landgenoten (61,7 procent) hebben al een boosterprik gekregen. 222.471 kregen ook al een tweede boosterprik (1,9 procent).

In Vlaanderen hebben al 5.673.158 mensen (85,27 procent) zeker een eerste prik gekregen. 5.625.059 mensen (84,55 procent) zijn volledig gevaccineerd. 4.678.331 landgenoten (70,32 procent) hebben al een boosterprik gekregen.