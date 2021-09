Aantal dagelijkse ziekenhuisopnames blijft dalen in ons land: bekijk de recentste coronacijfers

In de periode van 11 tot 17 september kwamen er elke dag gemiddeld 60 nieuwe Covid-19-patiënten bij in de ziekenhuizen. Dat is ruim een tiende minder dan in de voorgaande week.

Er zijn grote regionale verschillen:

Op dit moment liggen er nog 713 coronapatiënten in het ziekenhuis, van wie er 213 intensieve zorg nodig hebben.

De nieuwe bevestigde besmettingen met het coronavirus stegen dan weer licht in de zeven dagen van 8 tot 14 september. Het gaat om een toename met 3 procent in vergelijking met de week voordien tot 1.993. Er werden 14 procent meer tests uitgevoerd, terwijl de positiviteitsratio stabiel bleef op 4,9 procent (-0,5 procent).

De overlijdens wegens Covid-19 nemen wel weer af. Dagelijks waren er van 8 tot 14 september gemiddeld zeven te betreuren, 6 procent minder dan in de zeven voorgaande dagen.

Vaccinaties

Intussen hebben in België al 8.515.499 mensen minstens een eerste dosis van een coronavaccin gekregen. Dat is 74 procent van de bevolking of 86 procent van de volwassen bevolking. Al 8.297.278 mensen zijn volledig gevaccineerd. Dat is 72 procent van de totale bevolking of 84 procent van de volwassen bevolking.

In Vlaanderen is 80 procent van de bevolking minstens deels gevaccineerd en 78 procent is volledig ingeënt. Als we alleen naar de volwassen populatie kijken, liggen die percentages op respectievelijk 92 procent en 91 procent.