Aantal covid-patiënten in ziekenhuizen stijgt met een kwart

In de afgelopen week werden er dagelijks gemiddeld 48,3 mensen met corona opgenomen in de ziekenhuizen, een stijging met 26 procent.

Het aantal coronabesmettingen stijgt nog altijd verder, maar die stijging lijkt te vertragen. Tussen 2 en 8 augustus werden dagelijks gemiddeld 1.738 nieuwe gevallen geregistreerd, een stijging met 8 procent.

Samen met de andere indicatoren stijgt ook het aantal overlijdens nog altijd. In diezelfde periode zijn er elke dag gemiddeld 3,6 overlijdens per dag gemeld, een stijging met 14 procent. In totaal eiste de pandemie in ons land al 25.282 overlijdens.

Er werden gemiddeld iets meer dan 50.000 tests uitgevoerd, waarvan er 3,9 procent positief bleek. Dat is 0,7 procent meer dan in de voorgaande periode. Het totaal aantal testen nam wel met 8 procent af.

De positiviteitsratio blijft het hoogst bij kinderen tussen 0 en 9 jaar (5,7 procent) en bij volwassenen tussen 20 en 39 jaar (4,3 procent).

Het reproductiegetal ligt donderdag op 1,16.

Uit de gegevens van Sciensano blijkt nog dat 8,23 miljoen mensen al minstens één prik van een coronavaccin kregen. Dat komt overeen met 71,4 procent van de volledige bevolking. Er zijn ook al 7,45 miljoen mensen volledig gevaccineerd (64,7 procent).

In Vlaanderen is 77,44 procent minstens deels gevaccineerd, 69 procent kreeg al beide prikken.

