Aantal coronapatiënten in Belgische ziekenhuizen blijft fors dalen: dit zijn de recentste coronacijfers

Ook de andere parameters, op de overlijdens na, gaan in de goede richting: het aantal nieuwe besmettingen met het coronavirus is met 43 procent gedaald, tot gemiddeld nog 11.813 besmettingen per dag in de periode van 9 tot en met 15 februari.

In diezelfde periode waren er dagelijks gemiddeld 47,7 overlijdens, een toename met 6 procent.

Het aantal nieuwe ziekenhuisopnames blijft ook verder dalen. De laatste zeven dagen ging het gemiddeld om 228,1 opnames, ofwel een daling van 23 procent.

Ook het aantal tests blijft dalen: 49.500, of 27 procent minder dan in de week ervoor. Daarvan was 27,8 procent nog positief, en dat is 8 procent lager dan een week daarvoor.