Aantal coronabesmettingen meer dan verdubbeld: tot 16.000 per dag

Tussen 29 december en 4 januari werden dagelijks gemiddeld 15.996 nieuwe besmettingen vastgesteld, een stijging met 104 procent in vergelijking met een week eerder. In totaal werden sinds de start van de pandemie al 2.231.686 besmettingen met Covid-19 geregistreerd.

Wanneer we de dagcijfers bekijken, zien we dat het aantal besmettingen de afgelopen week elke dag hoger was dan de week ervoor. Op dinsdag 4 januari werden maar liefst 28.033 besmettingen in ons land geregistreerd, een nieuw record.

Testen

Dagelijks werden gemiddeld 71.835 testen afgenomen, een stijging met 12 procent. 19,9 procent van die testen gaf een positief resultaat.

De positiviteitsratio tussen 29 december en 4 januari bedroeg 22 procent, een stijging met 9,2 procent. De positiviteitsratio op basis van de dagcijfers piekte op 4 januari zelfs op 29 procent.

Het reproductiegetal klokt af op 1,14. Dat betekent dat de pandemie aan kracht wint.

Ziekenhuisopnames

Ook het aantal ziekenhuisopnames stijgt. Tussen 1 januari en 7 januari moesten dagelijks gemiddeld 176 mensen (+26 procent) in het ziekenhuis worden opgenomen met Covid-19.

Sinds het begin van de pandemie zijn in ons land al 97.994 mensen in het ziekenhuis beland ten gevolge van een coronabesmetting.

In totaal liggen er nu 1.892 coronapatiënten in de Belgische ziekenhuizen (+7 procent). Momenteel zijn er 464 bedden op intensieve zorgen bezet (-13 procent).

Het aantal sterfgevallen is in de periode van 29 december tot 4 januari met 21 procent gedaald, tot gemiddeld 22,4 per dag. Sinds het begin van de pandemie vielen er in ons land al 28.500 coronaoverlijdens te betreuren.

Vaccinaties

Van alle Belgen hebben 8.921.656 mensen intussen al minstens een eerste dosis van het vaccin tegen Covid-19 gekregen. 8.811.134 mensen kregen al de volledige basisvaccinatie. Dat is 76 procent van de volledige bevolking. 4.871.683 mensen kregen al een derde prik. Dat is ongeveer 42 procent van de volledige bevolking.

In Vlaanderen zijn 5.435.020 inwoners minstens één keer gevaccineerd, dat is 81,7 procent van de volledige bevolking. 5.399.848 onder hen kregen al twee prikken, of 81,2 procent van de volledige bevolking. 3.174.244 Vlamingen (47,7 procent) kregen al een boosterprik.