Aantal coronabesmettingen blijft bijzonder snel stijgen naar ruim 20.000 per dag: dit zijn de recentste coronacijfers

Tussen 1 en 7 januari werden volgens bevestigde cijfers dagelijks gemiddeld 20.264 nieuwe besmettingen vastgesteld, een stijging met 85 procent in vergelijking met een week eerder. De incidentie in ons land komt daarmee op 1.897 voor de periode van 25 december tot 7 januari. In totaal werden sinds de start van de pandemie al 2.286.532 besmettingen met Covid-19 geregistreerd.

Wanneer we de dagcijfers bekijken, zien we dat het aantal besmettingen de afgelopen week elke dag fors hoger was dan de week ervoor. Op dinsdag 4 januari werden maar liefst 28.045 besmettingen in ons land geregistreerd, een nieuw record.

Testen

Dagelijks werden gemiddeld 78.770 testen afgenomen, een stijging met 20 procent. In totaal werden nu al 28.047.620 tests afgenomen sinds het begin van de pandemie.

Positiviteitsratio

De positiviteitsratio tussen 1 en 7 januari bedroeg 26,24 procent, een stijging met 8,9 procent. De positiviteitsratio op basis van de dagcijfers piekte zelfs op 29,69 procent. In Brussel is het zelfs bijna één op drie (31 procent) die positief test.

Het reproductiegetal klokt af op 1,08. Een getal boven 1 betekent dat de pandemie aan kracht wint.

Ziekenhuisopnames

Ook het aantal ziekenhuisopnames stijgt. Tussen 4 januari en 10 januari moesten dagelijks gemiddeld 182 mensen (+17 procent) in het ziekenhuis worden opgenomen met Covid-19.

Sinds het begin van de pandemie zijn in ons land al 98.491 mensen in het ziekenhuis beland ten gevolge van een coronabesmetting.

In totaal liggen er nu 1.962 coronapatiënten in de Belgische ziekenhuizen (+5 procent). Momenteel zijn er 437 bedden op intensieve zorgen bezet (-16 procent).

Overlijdens

Het aantal sterfgevallen is in de periode van 1 tot en met 7 januari met 24 procent gedaald, tot gemiddeld 18 per dag. Sinds het begin van de pandemie vielen er in ons land al 28.518 coronaoverlijdens te betreuren.

Vaccinaties

Van alle Belgen hebben 8.938.349 mensen intussen al minstens een eerste dosis van het vaccin tegen Covid-19 gekregen. 8.816.784 mensen kregen al de volledige basisvaccinatie. Dat is 77 procent van de volledige bevolking. 5.154.155 mensen kregen al een derde prik. Dat is ongeveer 45 procent van de volledige bevolking.