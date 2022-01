Aantal besmettingen stijgt minder snel, minder dan 400 patiënten op intensieve zorg: dit zijn de recentste coronacijfers

Het zevendaagse gemiddelde van het aantal geregistreerde besmettingen blijft stijgen, zij het steeds minder snel. Op 13 januari, de recentste dag waarvoor geconsolideerde gegevens beschikbaar zijn, bedroeg het gemiddelde 25.809 per dag, of een stijging van 38 procent.

Wanneer we de dagcijfers bekijken, zien we dat het aantal besmettingen de afgelopen week elke dag hoger was dan de week ervoor. Op donderdag 13 januari werden 30.013 besmettingen in ons land geregistreerd.

Ziekenhuisopnames

Het aantal ziekenhuisopnames bleef eveneens stabiel tegenover een dag eerder. Tussen 10 en 16 januari werden elke dag gemiddeld 200 mensen opgenomen. Op zondag waren er 163 nieuwe opnames.

Er liggen momenteel 2.174 Covid-19-patiënten in de ziekenhuizen, tegenover 2.091 een dag eerder. Het aantal patiënten op intensieve zorg bleef nagenoeg stabiel, op 391.

Overlijdens

Het aantal sterfgevallen is in de periode van 5 tot 11 januari met 11 procent gedaald, tot gemiddeld 20 per dag. Sinds het begin van de pandemie vielen er in ons land al 28.612 coronadoden te betreuren. Recentere geconsolideerde cijfers heeft Sciensano nog niet gegeven.

Vaccinaties

Van alle Belgen hebben 8.949.302 mensen intussen, volgens de laatste bevestigde cijfers, al minstens een eerste dosis van het vaccin tegen Covid-19 gekregen. 8.829.579 mensen kregen al de volledige basisvaccinatie. Dat is 78 procent van de volledige bevolking. 5.658.429 mensen kregen al een derde prik. Dat is ongeveer 47 procent van de volledige bevolking.

In Vlaanderen zijn 5.435.981 inwoners minstens één keer gevaccineerd, dat is 81,7 procent van de volledige bevolking. 5.407.583 onder hen kregen al twee prikken, of 81,3 procent van de volledige bevolking. 3.731.056 Vlamingen (56 procent) kregen al een boosterprik.