Aantal besmettingen schiet omhoog in ons land, ook opnames stijgen: dit zijn de recentste coronacijfers

In de week tot en met 12 oktober waren er dagelijks gemiddeld 2.438 infecties, een stijging met 28 procent in vergelijking met de voorgaande zevendaagse periode. Er is intussen sprake van 1.279.869 besmettingen sinds de start van de gezondheidscrisis.

Wanneer we de dagcijfers bekijken, zien we dat het aantal nieuwe besmettingen elke dag van de week hoger ligt dan op dezelfde dag een week eerder.

In deze provincies stijgt het aantal besmettingen het snelst:

Testen

Het aantal afgenomen testen neemt toe, tot gemiddeld bijna 46.000 per dag.

Van de uitgevoerde testen was 5,6 procent positief. Het reproductiegetal ligt op 1,06 procent. Een cijfer boven 1 betekent dat de epidemie aan kracht wint.

Ziekenhuisopnames

Het aantal ziekenhuisopnames steeg met vijf procent. In de periode van 9 tot en met 15 oktober waren er dagelijks gemiddeld 60,4 opnames.

In totaal werden sinds het begin van de coronapandemie 80.546 coronapatiënten opgenomen in de Belgische ziekenhuizen.

Er liggen momenteel 824 patiënten in de Belgische ziekenhuizen (+14 procent), onder wie 190 op intensieve zorg. Daar is er wel een daling met 7 procent.

Overlijdens

Covid-19 maakte in de week tot en met 12 oktober gemiddeld 10,6 slachtoffers per dag, een stijging met 28 procent in vergelijking met de voorgaande zevendaagse periode. Sinds het begin van de pandemie zijn al 25.747 mensen in ons land overleden.

Vaccinaties

8.645.665 Belgen kregen intussen al minstens een eerste dosis van het vaccin tegen Covid-19. Dat komt neer op 87,6 procent van de volwassen bevolking en 75,0 procent van de totale bevolking. 8.489.064 mensen zijn al volledig gevaccineerd. Dat is 86,2 procent van de volwassen en 73,7 procent van de volledige bevolking.

In Vlaanderen zijn 5.354.599 inwoners minstens deels gevaccineerd: 80,5 procent van de volledige bevolking of 92,9 procent van de volwassenen. 5.300.843 onder hen zijn volledig ingeënt: 79,7 procent van de bevolking of 92,0 procent van de volwassenen.