Aantal besmettingen neemt trager toe, 757 coronapatiënten op intensieve: dit zijn de recentste coronacijfers

Tussen 23 en 29 november zijn dagelijks 316,3 mensen in het ziekenhuis opgenomen met Covid-19. Het gaat om een stijging van 13 procent in vergelijking met de voorgaande periode. Dat is ook meer dan de piek tijdens de derde golf. Op 2 april ging het om 275 opnames per dag.

Er liggen momenteel 3.698 coronapatiënten in het ziekenhuis, 757 patiënten hebben intensieve zorg nodig (+16 procent). Daarmee is de kaap van 750 coronapatiënten op de intensive care overschreden.

Besmettingen

Het aantal bijkomende coronagevallen blijft ook stijgen. Tussen 20 en 26 november zijn er dagelijks gemiddeld 17.796 coronabesmettingen geregistreerd in ons land. Het gaat om een stijging van 15 procent.

In totaal werden sinds de start van de pandemie al ruim 1.749.469 besmettingen met het virus vastgesteld.

Wanneer we de dagcijfers bekijken, zien we dat het aantal nieuwe besmettingen elke dag fors meer is dan een week eerder. Op maandag 22 november werden ruim 25.536 besmettingen vastgesteld, dat is het hoogste cijfer sinds de start van de pandemie. Het vorige record dateert van 27 oktober vorig jaar, toen er op één dag tijd 22.221 nieuwe gevallen werden geregistreerd.

Testen

Er is nog nooit zoveel getest op Covid in ons land. Tussen 20 en 26 november werden dagelijks gemiddeld 117.595 testen afgenomen, 13 procent meer dan de week ervoor. Afgelopen woensdag werden 141.909 personen getest, een Belgisch record sinds de uitbraak van het coronavirus.

Positiviteitsratio

De positiviteitsratio bedraagt 16,1 procent, het reproductiegetal daalt licht (-4 procent) en bedraagt nu 1,07. Wanneer het getal hoger is dan 1, betekent dit dat het virus zich sneller verspreidt.

Overlijdens

Het aantal sterfgevallen blijft eveneens toenemen. In de week van 20 tot 26 november overleden dagelijks gemiddeld 39 mensen aan de gevolgen van Covid-19, een stijging met 15 procent op weekbasis. Op woensdag 24 november waren er 48 overlijdens aan corona. Het is van 28 april geleden dat het er nog meer waren (49).

Sinds de start van de pandemie zijn er in ons land al 26.966 coronadoden geteld.

Vaccinaties

Over alle leeftijdsgroepen heen is intussen 77 procent van de Belgen minstens één keer gevaccineerd. Dat betekent dat 8.829.939 Belgen intussen al minstens een eerste dosis van het vaccin tegen Covid-19 kregen. 8.687.099 mensen zijn al volledig gevaccineerd. Dat is 75 procent van de volledige bevolking. 1.522.516 mensen kregen al een derde prik.

In Vlaanderen zijn 5.411.313 inwoners minstens deels gevaccineerd: 81,3 procent van de volledige bevolking of 93,8 procent van de volwassenen. 5.351.967 onder hen zijn volledig ingeënt: 80,4 procent van de bevolking of 92,8 procent van de volwassenen.

Volg alle ontwikkelingen rond het coronavirus in onze liveblog.